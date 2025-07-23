Stok Kodu: MS240 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 30 mm Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 7,2 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 7 İş Günü İçerisinde Özellikler: Erzurum Kalem İşi

Erzurum Kalem İşi Oyma Plaka Kolye



Anadolu’nun köklü el sanatlarından biri olan Erzurum Kalem İşi, sanatı ve zarafeti bir araya getiriyor. Bu özel tasarım Erzurum Kalem İşi Oyma Plaka Kolye, geleneksel işçiliğin modern bir yansıması olarak sizlere sunuluyor. Usta zanaatkârların el işçiliğiyle oyduğu bu plaka kolye, hem estetik hem de manevi bir anlam taşıyor. Erzurum’un kültürel mirasını üzerinizde taşımanın gururunu yaşayın!





Erzurum Kalem İşi Gravür Oyma Mührü Süleyman Plaka Gümüş Kolye

Bu kolye, geleneğin zarafetle birleştiği, sanatın ve inancın boynunuza taşındığı özel bir parçadır. Üzerindeki Mührü Süleyman, sadece bir motif değil; yüzyıllardır taşıdığı anlamla, kişiyi manevi olarak koruyan, zihnini berraklaştıran ve dua niyetini kuvvetlendiren kutsal bir semboldür. İnanışa göre bu mühür, Hz. Süleyman (a.s.)'a Rabbinden verilmiş bir hikmet nişanesidir. Cinlere, şeytanlara ve görünmeyen varlıklara karşı bir otoriteyi, adaleti ve ilahi iradeyi temsil eder.

Kolye yüzeyi, Erzurum kalem işi tekniğiyle ustalıkla işlenmiştir. Bu teknik, yüzyıllardır Doğu Anadolu'da usta eller tarafından sürdürülen nadide bir sanat geleneğidir. Gravür oyma yöntemiyle, her çizgi elde ve sabırla plakanın üzerine kazınır. Bu işlem, hem zamana hem ustalığa meydan okuyan, mekanik değil ruhla yapılan bir işlemdir. Kolyeye bakan her göz, detayların içindeki sabrı, duayı ve estetik anlayışı hisseder.

Plaka formundaki bu kolye, klasik tılsım şekillerinden farklı olarak daha modern bir duruş sunar. 925 ayar gümüşten üretilmiş olup hem sağlamlık hem de uzun ömürlü kullanım sağlar. Parlak gümüş yüzeyle kalem işçiliği arasındaki kontrast, yüzeydeki mühür motifini öne çıkarır ve dikkat çeker.

Bu kolye sadece bir takı değil; taşıyana her gün hatırlatıcı bir niyet, koruyucu bir işaret, içsel bir huzur kaynağıdır. Manevi yönüyle ruhu beslerken, zarif tasarımıyla da stilinizi tamamlar.



