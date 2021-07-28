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|Stok Kodu:
|İMT044
|Metaryel:
|14 Ayar ALTIN
|Kullanılan TAŞ:
|ALTIN
|Ağırlık:
|9,5 GR ( Net Olarak Kullanınlan ALTIN gramıdır. )
|Tane Kesim Şekli:
|Küre / Yuvarlak Kesim
|Tane Kalınlığı:
|8mm (Uzunluk ) x 8 mm (kalınlık)
|Tesbih Toplam Uzunluğu:
|26,40 cm
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Hazırlanış Süresi:
|1 HAFTA - 10 GÜN Üretim Süresi
|Özellikler:
ÜRÜN TAMAMEN 14 AYAR ALTINDIR.
Arzu edilen şekilde Püskül tasarımı değiştirilebilir. Kişiye özel siparişleriniz için WhatSapp
Numaramız 0542 515 25 65