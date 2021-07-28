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Onix Doğal Taşlı ZAZA 14 Ayar ALTIN Tesbih

Ürün Kodu : İMT044
Öne Çıkan Bilgiler
Doğal Onix Taşlı ZAZA Tesbih KALİTELİ BİR ARMAĞAN 14 AYAR TAMAMI ALTIN Sertifikalı. Faturalı Üründür.
Hediyesi :
81.153,00 TL
Havale Fiyatı : 77.095,35 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:İMT044
Metaryel:14 Ayar ALTIN
Kullanılan TAŞ:ALTIN

Ağırlık:9,5 GR ( Net Olarak Kullanınlan ALTIN gramıdır. )
Tane Kesim Şekli:Küre / Yuvarlak Kesim
Tane Kalınlığı:8mm (Uzunluk ) x 8 mm (kalınlık)

Tesbih Toplam Uzunluğu:26,40 cm
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Hazırlanış Süresi:1 HAFTA  - 10 GÜN Üretim Süresi

Özellikler:
ÜRÜN TAMAMEN 14 AYAR ALTINDIR. 
Arzu edilen şekilde Püskül tasarımı değiştirilebilir. Kişiye özel siparişleriniz için WhatSapp
Numaramız 0542 515 25 65

  • Aşırı zihinsel ve duygusal stres altındaki sporcular ve insanlar için güçlü bir taştır.
  • Sorumluluk sahibi olmayı sağlar. Öz güveni artırarak görev almada yardımcı olur.
  • Oniks, inci ve elmas ile birlikte kullanılabilir.
  • Yaralar, mantar,ebfeksiyonlar, güneş yanığı, deri hastalıkları tedavisinde su kompresi yapılarak veya üzerinizde taşıyarak kullanabilirsiniz.
  • Erkek ve kadın kutuplaşmalarını dengeler.
  • Duygusal dengeyi sağlayarak kendini kontrol etmeyi sağlar.
  • Sık sık toprak ve su ile temizlenmelidir.
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