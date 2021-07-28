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925 Ayar Gümüş Zirkon Taşlı Kırmızı Nali Şerif Kolye - M2

Ürün Kodu : TK1015
Öne Çıkan Bilgiler
Zirkon taşlı Nali Şerif kolye ucu. Nali Şerifin hikmetlerini araştırmadan karar vermeyin. Hiç biryerde bulamaycağınız güzellikte bir bayan kolye ucu .
Hediyesi :
2.040,00 TL
Havale Fiyatı : 1.938,00 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:TK1015
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Zirkon Taş
Ağırlık:3,2 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:"Kademi Şerif -  Şerefli Ayak"
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

 ANCAK BÜTÜN BU SAYILANLARIN GERÇEKLEŞMESİ KUVVETLİ İMAN ŞARTINA BAĞLIDIR !

Nali Şerif (Na'l-i Saadet)

Bu Nal-i şerifi yanında taşıyan kötülüklerden beri olur . Doğum yapacak kadın üzerinde bulundursa doğumu ALLAH'ın izniyle kolay olur . Evinde ise yanmaktan ve hırsızlıktan korunur. İnsanlar arasında hatrı sayılır . Suda boğulmaktan emin olur . Hasta ise iyileşir . Geçim darlığı çekiyorsa ALLAH ona rızık kapısı açar. Kastallani (rahimehullah) ın el mevahibül-Ledünniyye isimli eşsiz eserinde, bu nal-i şerifin resminin ve misalinin bereket ile ilgili tecrübe edilen faydalarını şöyle sıralanmıştır.
 
- Her kim,kendisinden bereketlenmek niyeti ile ,bu nal-i şerifin resmini yanında bulundurursa;
  1. Azgınların saldırısından,
  2. Düşmanların galibiyetinden,
  3. Azgın şeytanların şerrinden,
  4. Her kıskanç kişinin nazarından emin olur.

Nali Şerif (Na'l-i Saadet)

  • Hamile kadın onu sağ elinde bulundursa,ALLAH-u Teala'nın yardımı ile doğumu kolay olur.
  • Sihir ve büyüler bunu taşıyana tesir etmez.
  • Bunu tasımaya devam eden kişi bütün insanlar tarafından tam bir kabul görür.
  • Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in kabrini ziyaret etmek mutlaka nasib olur.
  • Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem i rüyasında görür.
  • Onu tasıyan ordu bozguna uğramaz.
  • Bulundugu gemi batmaz.
  • Nali Şerif Bulundugu ev yanmaz.
  • İçinde bulundugu eşya çalınmaz.
  • Sahibinin hürmetine ne istense ,yapılan dua reddolmaz.
  • Sahibi ile hangi darlıkta tevessül edilse mutlaka o sıkıntı kalkar.
  • Sahibi ile hangi hastalıkta meded istense mutlaka şifa gelir.
Ürün Etiketleri
nali şerif kolye
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