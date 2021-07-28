Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak,

Nal-i Şerif

Bu Nal-i şerifi yanında taşıyan kötülüklerden beri olur . Doğum yapacak kadın üzerinde bulundursa doğumu ALLAH'ın izniyle kolay olur .Evinde ise yanmaktan ve hırsızlıktan korunur. İnsanlar arasında hatrı sayılır . Suda boğulmaktan emin olur . Hasta ise iyileşir . Geçim darlığı çekiyorsa ALLAH ona rızık kapısı açar.

Kastallani (rahimehullah) ın el mevahibül-Ledünniyye isimli eşsiz eserinde, bu nal-i şerifin resminin ve misalinin bereket ile ilgili tecrübe edilen faydalarını şöyle sıralanmıştır.

Azgınların saldırısından, Düşmanların galibiyetinden, Azgın şeytanların şerrinden, Her kıskanç kişinin nazarından emin olur.

- Her kim,kendisinden bereketlenmek niyeti ile ,bu nal-i şerifin resmini yanında bulundurursa;

Hamile kadın onu sağ elinde bulundursa,ALLAH-u Teala'nın yardımı ile doğumu kolay olur.

Sihir ve büyüler bunu taşıyana tesir etmez.

Bunu tasımaya devam eden kişi bütün insanlar tarafından tam bir kabul görür.

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in kabrini ziyaret etmek mutlaka nasib olur.

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem i rüyasında görür.

Onu tasıyan ordu bozguna uğramaz.

Bulundugu gemi batmaz.

Bulundugu ev yanmaz.

İçinde bulundugu eşya çalınmaz.

Sahibinin hürmetine ne istense ,yapılan dua reddolmaz.

Sahibi ile hangi darlıkta tevessül edilse mutlaka o sıkıntı kalkar.

Sahibi ile hangi hastalıkta meded istense mutlaka şifa gelir.