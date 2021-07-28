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Nal-i Şerif Akik Taşlı Özel Tasarım Gümüş Kolye

Ürün Kodu : NLY003
Öne Çıkan Bilgiler
Osmanlı Pazar Güvencesi ile ister Kredi Kartı İsterseniz Kapıda Ödeme Yapabilirsiniz. Ürün Size Faturalı ve Sertifikalı Gönderilir.
Hediyesi :
2.462,00 TL
Havale Fiyatı : 2.338,90 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:NLY003
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Yemen Akik Taşı
Ağırlık:10 Gr. (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:Nal-i Şerif 
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Dip Not:

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Nal-i Şerif  
Bu Nal-i şerifi yanında taşıyan kötülüklerden beri olur . Doğum yapacak kadın üzerinde bulundursa doğumu ALLAH'ın izniyle kolay olur .Evinde ise yanmaktan ve hırsızlıktan korunur. İnsanlar arasında hatrı sayılır . Suda boğulmaktan emin olur . Hasta ise iyileşir . Geçim darlığı çekiyorsa ALLAH ona rızık kapısı açar.
Kastallani (rahimehullah) ın el mevahibül-Ledünniyye isimli eşsiz eserinde, bu nal-i şerifin resminin ve misalinin bereket ile ilgili tecrübe edilen faydalarını şöyle sıralanmıştır.
  1.  Azgınların saldırısından,
  2.  Düşmanların galibiyetinden,
  3. Azgın şeytanların şerrinden,
  4. Her kıskanç kişinin nazarından emin olur.
- Her kim,kendisinden bereketlenmek niyeti ile ,bu nal-i şerifin resmini yanında bulundurursa; 
  •  Hamile kadın onu sağ elinde bulundursa,ALLAH-u Teala'nın yardımı ile doğumu kolay olur.
  • Sihir ve büyüler bunu taşıyana tesir etmez.
  • Bunu tasımaya devam eden kişi bütün insanlar tarafından tam bir kabul görür.
  • Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in kabrini ziyaret etmek mutlaka nasib olur.
  • Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem i rüyasında görür.
  • Onu tasıyan ordu bozguna uğramaz.
  • Bulundugu gemi batmaz.
  • Bulundugu ev yanmaz.
  • İçinde bulundugu eşya çalınmaz.
  • Sahibinin hürmetine ne istense ,yapılan dua reddolmaz.
  • Sahibi ile hangi darlıkta tevessül edilse mutlaka o sıkıntı kalkar.
  • Sahibi ile hangi hastalıkta meded istense mutlaka şifa gelir.
ANCAK BÜTÜN BU SAYILANLARIN GERÇEKLEŞMESİ KUVVETLİ İMAN ŞARTINA BAĞLIDIR
Ürün Etiketleri
akik kolye
nali şerif yüzük
nali şerif kolye
akik yüzük
akik takı
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