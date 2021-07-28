Nali Şerif (Na'l-i Saadet)

Bu Nal-i şerifi yanında taşıyan kötülüklerden beri olur . Doğum yapacak kadın üzerinde bulundursa doğumu ALLAH' ın izniyle kolay olur . Evinde ise yanmaktan ve hırsızlıktan korunur. İnsanlar arasında hatrı sayılır . Suda boğulmaktan emin olur . Hasta ise iyileşir . Geçim darlığı çekiyorsa ALLAH o na rızık kapısı açar. Kastallani (rahimehullah) ın el mevahibül-Ledünniyye isimli eşsiz eserinde, bu nal-i şerifin resminin ve misalinin bereket ile ilgili tecrübe edilen faydalarını şöyle sıralanmıştır.

- Her kim,kendisinden bereketlenmek niyeti ile ,bu nal-i şerifin resmini yanında bulundurursa;

Azgınların saldırısından, Düşmanların galibiyetinden, Azgın şeytanların şerrinden, Her kıskanç kişinin nazarından emin olur.

Nali Şerif (Na'l-i Saadet)