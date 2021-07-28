Nali Şerif (Na'l-i Saadet)
Bu Nal-i şerif
i yanında taşıyan kötülüklerden beri olur . Doğum yapacak kadın üzerinde bulundursa doğumu ALLAH'
ın izniyle kolay olur . Evinde ise yanmaktan ve hırsızlıktan korunur. İnsanlar arasında hatrı sayılır . Suda boğulmaktan emin olur . Hasta ise iyileşir . Geçim darlığı çekiyorsa ALLAH o
na rızık kapısı açar. Kastallani (rahimehullah) ın el mevahibül-Ledünniyye isimli eşsiz eserinde, bu nal-i şerifin resminin ve misalinin bereket ile ilgili tecrübe edilen faydalarını şöyle sıralanmıştır.
- Her kim,kendisinden bereketlenmek niyeti ile ,bu nal-i şerif
in resmini yanında bulundurursa;
- Azgınların saldırısından,
- Düşmanların galibiyetinden,
- Azgın şeytanların şerrinden,
- Her kıskanç kişinin nazarından emin olur.
- Hamile kadın onu sağ elinde bulundursa,ALLAH-u Teala'nın yardımı ile doğumu kolay olur.
- Sihir ve büyüler bunu taşıyana tesir etmez.
- Bunu tasımaya devam eden kişi bütün insanlar tarafından tam bir kabul görür.
- Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in kabrini ziyaret etmek mutlaka nasib olur.
- Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem i rüyasında görür.
- Onu tasıyan ordu bozguna uğramaz.
- Bulundugu gemi batmaz.
- Nali Şerif Bulundugu ev yanmaz.
- İçinde bulundugu eşya çalınmaz.
- Sahibinin hürmetine ne istense ,yapılan dua reddolmaz.
- Sahibi ile hangi darlıkta tevessül edilse mutlaka o sıkıntı kalkar.
- Sahibi ile hangi hastalıkta meded istense mutlaka şifa gelir.