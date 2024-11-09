Stok Kodu: OSM1855 Metaryel: Altın Kaplama 925 ayar gümüş püskül Kullanılan TAŞ: Damla Kehribar

Ağırlık: Gr (+/-1,5) Tane Kesim Şekli: Küre Kesim Tane Kalınlığı: 7*7 mm

Tesbih Toplam Uzunluğu: 23 cm Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde

Özellikler:

Damla Kehribarın Faydaları: Doğanın Şifa Kaynağı



Damla kehribar, yalnızca zarif ve estetik görünümüyle değil, aynı zamanda birçok faydasıyla da bilinir. Eski çağlardan bu yana özellikle sağlık alanında kullanılan damla kehribar, doğal yapısıyla fiziksel ve ruhsal dengeyi desteklediğine inanılan bir taştır. Fosilleşmiş ağaç reçinesinden oluşan bu taş, doğanın milyonlarca yıllık bir armağanıdır. İşte damla kehribarın öne çıkan faydaları:



1. Ağrı Kesici ve Rahatlatıcı Etkisi

Damla kehribarın en bilinen faydalarından biri, ağrı kesici etkisidir. Özellikle diş çıkarma dönemindeki bebeklerde kullanıldığında, ağrı hafifletici özelliğiyle rahatlama sağladığına inanılır. Boyun veya bilek bölgesinde taşındığında, kehribardan cilde yayılan uçucu yağlar sayesinde vücudun ağrı bölgelerinde hafifleme sağlar. Ayrıca kas ve eklem ağrılarına karşı rahatlatıcı bir etki sunduğu düşünülmektedir.



2. Stres ve Anksiyete Azaltıcı Özellikleri

Damla kehribar, zihinsel ve duygusal dengeyi destekleyerek strese karşı etkili bir taş olarak bilinir. Enerjiyi dengelediği ve negatif enerjiyi uzaklaştırdığı düşünülmektedir. Bu nedenle, yoğun stres altındaki kişiler için damla kehribar tespih veya aksesuarları rahatlatıcı bir etki sağlayabilir.



3. Bağışıklık Sistemini Güçlendirme

Damla kehribarın içindeki bileşiklerin, cilt yoluyla vücuda nüfuz ettiğinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenir. Özellikle soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğuna inanılır. Vücuda temas eden damla kehribar, mikroorganizmalarla savaşmada yardımcı olabilecek doğal bir koruyucu kalkan olarak kabul edilir.



4. Tiroid ve Solunum Problemlerine Destek

Damla kehribarın, tiroid bezlerinin çalışmasını desteklediği ve solunum yollarını rahatlattığı düşünülmektedir. Özellikle tiroid sorunları yaşayanlar için, damla kehribar kolye veya tespih gibi aksesuarlar boyun bölgesinde taşındığında olumlu etki sağladığına inanılır.



5. Antioksidan Etkisi

Kehribar, doğal antioksidan özelliklere sahip bir taştır. İçeriğindeki bileşiklerin vücuttaki toksinleri azaltıcı bir etkisi olduğuna inanılır. Bu, özellikle cilt sağlığını koruma ve yaşlanma belirtilerini yavaşlatma açısından faydalıdır.



6. Pozitif Enerji ve Duygusal Destek

Damla kehribarın olumlu enerji yaydığı ve kişiye huzur verdiği söylenir. Kötü enerjiyi uzaklaştırdığı ve ruhsal dengenin sağlanmasına yardımcı olduğu düşünülmektedir. Duygusal olarak zor dönemlerden geçen kişiler için, damla kehribar taşımanın rahatlatıcı ve destekleyici bir etkisi vardır.



7. Odaklanmayı ve Konsantrasyonu Artırma

Damla kehribarın zihinsel odaklanmayı ve konsantrasyonu artırdığına inanılır. Bu nedenle, öğrenciler veya sürekli zihinsel yoğunluk gerektiren işlerde çalışan kişiler için odaklanmayı kolaylaştırabilir.