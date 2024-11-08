Stok Kodu: OSM1849 Metaryel: 925 ayar gümüş Kullanılan TAŞ: Fosilli Damla Kehribar

Ağırlık: 17 Gr (+/-1,5) Tane Kesim Şekli: Küre Kesim Tane Kalınlığı: 11,5 mm

Tesbih Toplam Uzunluğu: 41 cm Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde

Özellikler:

Fosilli Damla Kehribar: Doğanın Binlerce Yıllık Mirası



Fosilli damla kehribar tespih, doğal güzelliği ve tarihî değeriyle koleksiyoncuların ve tespih meraklılarının ilgisini çeken özel bir parçadır. Bu kehribar taşları, milyonlarca yıl önce ağaç reçinesinin fosilleşmesiyle oluşur ve zaman içinde içinde hapsolan fosil böcekler ve bitki parçacıklarıyla eşsiz bir yapıya kavuşur. Fosilli damla kehribar tespihler, adeta doğanın dondurduğu anları elinizde tutmanıza olanak tanır.



Fosilli Damla Kehribarın Oluşumu ve Özellikleri

Kehribar, ağaç reçinelerinin zamanla sertleşip fosilleşmesiyle meydana gelen bir organik taştır. Doğanın benzersiz bir sanat eseri olan bu taş, içerdiği böcek ve bitki kalıntıları sayesinde milyonlarca yıl öncesine dair bilgi taşır. Kehribarın içinde bulunan bu fosiller, adeta bir zaman kapsülü gibi geçmişten izler sunar. Özellikle fosilli damla kehribar, şeffaf yapısı sayesinde içindeki fosilleri net bir şekilde gösterir, bu da ona koleksiyon değeri katar.



Damla Kehribarın Farkı ve Değeri

Kehribarın pek çok türü bulunmakla birlikte, damla kehribar olarak adlandırılan tür, yüksek kaliteli ve nadir bulunmasıyla öne çıkar. Damla kehribarın yüzeyi parlatıldığında ışığı mükemmel şekilde yansıtarak göz alıcı bir parlaklık sunar. Fosilli damla kehribar tespihler, her boncuğunda barındırdığı bu benzersiz fosillerle doğanın ve tarihin sembolik bir birleşimidir.



Fosilli Kehribar Tespihlerin Bakımı ve Korunması

Fosilli kehribar tespihlerin doğal yapısını korumak için özenli bakım gereklidir. Kehribar, sıcaklık ve kimyasallardan etkilenebilen narin bir taş olduğundan, doğrudan güneş ışığı ve sıcak yüzeylerden uzak tutulması önerilir. Yumuşak bir bezle düzenli olarak silinmesi ve sert darbelere karşı korunması, taşın parlaklığını ve canlılığını uzun süre koruyacaktır.



Fosilli Damla Kehribarın Değerli Bir Aksesuar Olarak Önemi

Fosilli damla kehribar tespihler, doğanın hikâyesini ve insanlık tarihinin izlerini bir araya getiren özel bir aksesuar olarak görülür. Koleksiyoncular için maddi değerin ötesinde, içerdikleri fosillerle manevi bir anlam taşır. Taşın kendine has dokusu ve renkleri, onu sadece bir tespih olmaktan çıkarıp, geçmişten bugüne aktarılan bir miras hâline getirir. Her bir tespih tanesi, doğanın milyonlarca yıl önceki anlarını bugüne taşıyan bir sanat eseridir.



Sonuç

Fosilli damla kehribar, tarih ve doğanın mükemmel bir birleşimidir. Bu özel taşlardan yapılmış tespihler, hem görsel olarak etkileyici hem de manevi olarak değerli bir aksesuardır. İçindeki fosillerle doğanın binlerce yıllık hikayesini elinizde taşımak, hem geçmişe hem de bugüne derin bir bağ kurmak anlamına gelir.







Damla Kehribarın Faydaları: Doğanın Şifa Kaynağı



Damla kehribar, yalnızca zarif ve estetik görünümüyle değil, aynı zamanda birçok faydasıyla da bilinir. Eski çağlardan bu yana özellikle sağlık alanında kullanılan damla kehribar, doğal yapısıyla fiziksel ve ruhsal dengeyi desteklediğine inanılan bir taştır. Fosilleşmiş ağaç reçinesinden oluşan bu taş, doğanın milyonlarca yıllık bir armağanıdır. İşte damla kehribarın öne çıkan faydaları:



1. Ağrı Kesici ve Rahatlatıcı Etkisi

Damla kehribarın en bilinen faydalarından biri, ağrı kesici etkisidir. Özellikle diş çıkarma dönemindeki bebeklerde kullanıldığında, ağrı hafifletici özelliğiyle rahatlama sağladığına inanılır. Boyun veya bilek bölgesinde taşındığında, kehribardan cilde yayılan uçucu yağlar sayesinde vücudun ağrı bölgelerinde hafifleme sağlar. Ayrıca kas ve eklem ağrılarına karşı rahatlatıcı bir etki sunduğu düşünülmektedir.



2. Stres ve Anksiyete Azaltıcı Özellikleri

Damla kehribar, zihinsel ve duygusal dengeyi destekleyerek strese karşı etkili bir taş olarak bilinir. Enerjiyi dengelediği ve negatif enerjiyi uzaklaştırdığı düşünülmektedir. Bu nedenle, yoğun stres altındaki kişiler için damla kehribar tespih veya aksesuarları rahatlatıcı bir etki sağlayabilir.



3. Bağışıklık Sistemini Güçlendirme

Damla kehribarın içindeki bileşiklerin, cilt yoluyla vücuda nüfuz ettiğinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenir. Özellikle soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğuna inanılır. Vücuda temas eden damla kehribar, mikroorganizmalarla savaşmada yardımcı olabilecek doğal bir koruyucu kalkan olarak kabul edilir.



4. Tiroid ve Solunum Problemlerine Destek

Damla kehribarın, tiroid bezlerinin çalışmasını desteklediği ve solunum yollarını rahatlattığı düşünülmektedir. Özellikle tiroid sorunları yaşayanlar için, damla kehribar kolye veya tespih gibi aksesuarlar boyun bölgesinde taşındığında olumlu etki sağladığına inanılır.



5. Antioksidan Etkisi

Kehribar, doğal antioksidan özelliklere sahip bir taştır. İçeriğindeki bileşiklerin vücuttaki toksinleri azaltıcı bir etkisi olduğuna inanılır. Bu, özellikle cilt sağlığını koruma ve yaşlanma belirtilerini yavaşlatma açısından faydalıdır.



6. Pozitif Enerji ve Duygusal Destek

Damla kehribarın olumlu enerji yaydığı ve kişiye huzur verdiği söylenir. Kötü enerjiyi uzaklaştırdığı ve ruhsal dengenin sağlanmasına yardımcı olduğu düşünülmektedir. Duygusal olarak zor dönemlerden geçen kişiler için, damla kehribar taşımanın rahatlatıcı ve destekleyici bir etkisi vardır.



7. Odaklanmayı ve Konsantrasyonu Artırma

Damla kehribarın zihinsel odaklanmayı ve konsantrasyonu artırdığına inanılır. Bu nedenle, öğrenciler veya sürekli zihinsel yoğunluk gerektiren işlerde çalışan kişiler için odaklanmayı kolaylaştırabilir.



