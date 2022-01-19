Stok Kodu: SE065 Metaryel: Boyut: Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 6 ml Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: El bileklerine sürülerek birbirine ovuşturulduğunda ve kulak arkasına sürüldüğünde kokusu daha kalıcı olur. NOT: Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.





DİRİLİŞ Esansı





Esans Kullanım Bilgisi



Esansın her zaman az oranlarda sürülmesi önerilir çünkü kokusu oldukça yoğundur. Bilekler ve boyun gibi nabız bölgeleri, kullanım için en uygun yerlerdir. Bu uygulama sayesinde koku, beden hareket ettikçe etrafa yayılır. Ağır kokulu esansların geceleri kullanımı daha doğrudur. Gün içinde kullanılacak esansların ise daha hafif ve yumuşak kokulu çiçeklerden seçilmesi uygun olacaktır. Kullanılan kokular kişinin tenine göre kalıcılığı ve koku etkisi farklıdır. Her koku her tende farklı hissiyat bırakmaktadır .



İnsanlığın her döneminde koku olmuştur. Tarihi eserlerde "koku"dan söz edilmektedir. İnsanın en baskın ve 24 saat aktif olan duyusu "koku alma duyusudur". Güzel veya kötü olarak algılanan koku kişinin ruhsal ve hatta fiziksel sağlığına etki edecek düzeyde öneme sahiptir. Koku sürmek, güzel kokmak ya da yaşadığı alanları, evleri güzel kokularla donatmak, insanın eskiden beri var olan bir tutkusudur.



Esans oldukça değerlidir. Doğadan alınan ham maddeler ile üretildikleri ve gerçek kokuları taşıdıkları için değerlidirler. Doğal kaynaklarla esans elde etmek çok fazla ham madde gerektirdiği için esans fiyat seçenekleri, kimyasal olarak hazırlanan kokulara ve parfümlere göre daha pahalıdır. Esans kullanmak daha ayrıcalıklıdır. Bu nedenle ürünün alkolsüz olması çok önemli . Parfümlerde bilindiği üzere formülasyon gereği alkol kullanılmaktadır . Tüm esanslarımız %100 saf olup hiçbir alkol içermemektedir ve bu nedenle kokunun kalıcılığına ve tendeki dokunuşuna önemli derecede etki eder. Esanslar ilk başta ağır gibi gelse de 15- 30 dk sonra muhteşem açılarak kalıcılığı hissetirerecektir. Kalıcılığı , hissiyatı ve etkisi ile parfüm kullanmaktan çok daha etkili olduğunu kullandığınızda fark edebilirsiniz.

