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Dumanlı Kuvars Dizi Taş - 8 mm

Ürün Kodu : SHR004
Öne Çıkan Bilgiler
Dumanlı Kuvars Dizi Taş - 8 mm Bu ürünü ister kredi kartı ile isterseniz kapıda ödeme satın alabilirsiniz.
Hediyesi :
2.491,00 TL
Havale Fiyatı : 2.366,45 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:SHR004
Metaryel:
Boyut:8 mm Boyu  / 8 mm Kalınlık
Kullanılan TAŞ:Dumanlı Kuvars Doğal Taş
Ağırlık:
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Dumanlı Kuvars Dizi Taş -8mm Detay Bilgisi
Doğaltaş dizileri toplamda 40cm. olup taşın ebatına göre farklılık arz eder. 
Örn: 8mm ebatında bir taş için 400mm / 8 mm = 50 adet taş tekabül etmektedir.
Toplu alımlar için lütfen stok Sorunuz. 
DUMANLI KUVARS TAŞININ ÖZELLİKLERİ
Dumanlı Kuvars Taşının Vücuda Yararları Nelerdir ?
Yapısal Özellikleri 
Birbirine dik üç eksenli kristal yapıda bir silisyumdioksittir. Bünyesinde sık sık titanoksit bulundurur. Bazen renginin ısıtılması amacıyla ısıtılır. Kristal kuvarsın kahverengi, gri ve siyah karışımı renkli türüdür. Kahverengi olanı sanki içine bir miktar duman hapsolmuş görünümündedir. Siyah ve gri renklileri ise bataklık manzarası verir.
Dumanlı Kuvars Faydaları
Kuvars kristali ile bir arada kullanıldığında, kişiye amaçlarını ve hayallerini gerçeğe dönüştürmesini sağlayacak olan gerekli pozitif enerjiyi sağlar.
  • Özellikle el ve ayak rahatsızlıklarında etkilidir.
  • Kramplara karşı etkilidir.
  • Sinir sistemine iyi gelir, sinirleri güçlendirir.
  • Güven duygusu oluşturup, yeni deneyimlere açık olunmasını sağlar.
  • İletişim bozukluklarına karşı etkilidir.
  • Kişinin Yaşanılan ana odaklanmasını sağlar.
  • Negatif enerjinin dönüştürülmesinde etkilidir.
  • Sinirsel gerginliğe ve panik atak hastalığına iyi gelir. Kişiye sakinlik verir.
  • Kabus görmeyi engeller.
Önemli Not
Etkisi yavaş, ama yoğun ve güçlüdür. Sabırla kullanılmalıdır. Özellikle yoğunlaşmada kullanılabilecek en iyi taştır. Zihnin gereksiz seslerini susturarak, gerekli olan sükuneti ve iç huzur ulaşmanızı sağlar.
Hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, yeni satın aldığınız bir kristali kullanmadan önce mutlaka bir gece toprağa gömerek negatif enerjilerden arındırın. Kristaller onun enerjisine alışkın olmayanlarda ilk başlarda baş ağrısına sebep olabilir. Böyle bir durumda kristalinizi zaman zaman çıkarın. Ancak enerjisine alıştığınızda sürekli olarak takmaya devam edebilirsiniz. 
Temizlediğiniz bir kristale başka insanların dokunmasına izin vermeyin.
Taşınızı toplayacağı negatif enerjilerden arındırmak için; ilk iki hafta kullanımda her gün suyun altında tutarak temizleyin. Daha sonra standart temizleme yöntemleri ile kullanmaya devam edebilirsiniz (Yaklaşık 2-3 haftada bir suyun altında tutulur). 
Ürün Etiketleri
Dizi Taş
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