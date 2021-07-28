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Dumanlı Kuvars Dizi Taş -8mm Detay Bilgisi

Doğaltaş dizileri toplamda 40cm. olup taşın ebatına göre farklılık arz eder.

Örn: 8mm ebatında bir taş için 400mm / 8 mm = 50 adet taş tekabül etmektedir.

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DUMANLI KUVARS TAŞININ ÖZELLİKLERİ

Dumanlı Kuvars Taşının Vücuda Yararları Nelerdir ?

Yapısal Özellikleri

Birbirine dik üç eksenli kristal yapıda bir silisyumdioksittir. Bünyesinde sık sık titanoksit bulundurur. Bazen renginin ısıtılması amacıyla ısıtılır. Kristal kuvarsın kahverengi, gri ve siyah karışımı renkli türüdür. Kahverengi olanı sanki içine bir miktar duman hapsolmuş görünümündedir. Siyah ve gri renklileri ise bataklık manzarası verir.

Dumanlı Kuvars Faydaları

Kuvars kristali ile bir arada kullanıldığında, kişiye amaçlarını ve hayallerini gerçeğe dönüştürmesini sağlayacak olan gerekli pozitif enerjiyi sağlar.

Özellikle el ve ayak rahatsızlıklarında etkilidir.

Kramplara karşı etkilidir.

Sinir sistemine iyi gelir, sinirleri güçlendirir.

Güven duygusu oluşturup, yeni deneyimlere açık olunmasını sağlar.

İletişim bozukluklarına karşı etkilidir.

Kişinin Yaşanılan ana odaklanmasını sağlar.

Negatif enerjinin dönüştürülmesinde etkilidir.

Sinirsel gerginliğe ve panik atak hastalığına iyi gelir. Kişiye sakinlik verir.

Kabus görmeyi engeller.

Önemli Not

Etkisi yavaş, ama yoğun ve güçlüdür. Sabırla kullanılmalıdır. Özellikle yoğunlaşmada kullanılabilecek en iyi taştır. Zihnin gereksiz seslerini susturarak, gerekli olan sükuneti ve iç huzur ulaşmanızı sağlar.

Hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, yeni satın aldığınız bir kristali kullanmadan önce mutlaka bir gece toprağa gömerek negatif enerjilerden arındırın. Kristaller onun enerjisine alışkın olmayanlarda ilk başlarda baş ağrısına sebep olabilir. Böyle bir durumda kristalinizi zaman zaman çıkarın. Ancak enerjisine alıştığınızda sürekli olarak takmaya devam edebilirsiniz.

Temizlediğiniz bir kristale başka insanların dokunmasına izin vermeyin.

Taşınızı toplayacağı negatif enerjilerden arındırmak için; ilk iki hafta kullanımda her gün suyun altında tutarak temizleyin. Daha sonra standart temizleme yöntemleri ile kullanmaya devam edebilirsiniz (Yaklaşık 2-3 haftada bir suyun altında tutulur).