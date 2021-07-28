YAKUT TAŞININ ÖZELLİKLERİ
Yakut Taşının Vücuda Yararları Nelerdir ?
Güzelliği ve sertliği nedeniyle en değerli taşlardan biri olarak kabul edilir. Ona, Hindistan'da "Değerli Taşların Efendisi" adını yakıştırmışlardır. Amerika, Avrupa'da çıkarılmasına rağmen Hindistan ve Güneydoğu Asya Yakut'un anavatanıdır. Elmas'tan sonra en sert değerli taştır. Kan dolaşımına pozitif canlandırıcı etkisi vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kişiyi sınırlamalarından kurtardığı gibi, kendinden fazla diğerlerini düşünmesine yol açar. Cesaret, ruhsal gelişme, liderlik, mutluluk duygularını arttırır. Cinsel aşırılıklara da iyi geldiği söylenenler arasındadır. Astrolojik olarak koç, yengeç, aslan, akrep, yay ve oğlak burçlarının da taşıdır.
- Bağışıklık sistemini destekler.
- Kan dolaşım sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.
- Zorluklarla mücadele gücü verir, bedeni dinçleştirir.
- Kişiyi içsel veya toplumsal sınırlamalardan kurtarır, özgür düşünmesine yardımcı olur.
- Yalnızca kendimizi değil, başkalarının iyiliğini de düşünmemizi sağlar.
- Negatif enerjiyi bedenimizden attığı gibi, dışardan gelecek olumsuz enerjiye karşı da kalkandır.
- Korkulu durumlar karşısında cesaret verir.
- Enfeksiyon hastalıklarına karşı bedene direnç verir.