Stok Kodu: OSM1281 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 10*10 mm Kullanılan TAŞ: Garnet Taşı Ağırlık: Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: 50 cm

Granat Taşı

Granat Taşı; doğada şeffaf, yarı şeffaf ya da opak formu ile bulunabilen doğal taştır. Lal taşı ya da granet taşı olarak da bilinmektedir. “Merhamet taşı” olarak da bilinen granat taşı, genellikle doğada kırmızı renklerde ve oval şekillerde bulunur. Taşın erkek türü daha koyu bir kırmızıya sahipken dişi türü daha açık bir tona sahiptir.

Kırmızı ve aynı zamanda kalbe benzeyen şekli ile sevgi taşı olarak isimlendirilir. Negatif enerjisi üzerinizden tamamen alan ve size ferahlık katan lal taşı; değerli ve doğal taşlar içerisinde olan bir taş olduğundan günümüzde tesbih, küpe, kolye ve bilezik yapımında tercih edilir.

Granat Doğal Taşının Faydaları

Bilim adamlarının yaptığı deney çalışmalarının sonucunda saptanan özellikleri ile granat taşı, unutkanlığı engellerken anlayışlı ruh halini tetikler. Cinsel duyarlılığı arttırdığı bilinen bu değerli taş; kullanım sırasında taş ile her tensel temas kurduğunuzda bedeninizi temizler ve hayal gücünüzü arttırır. Eğer akciğer ve kalp hastalıklarınız var ise o halde granat taşı ile hastalıklarınıza doğal çözümler bulabilirsiniz.

İnsan ruhuna ve vücuduna sağladığı faydalar ile bilinen granat taşını yastığınızın altına koyduğunuzda karabasan ve kötü rüyalardan da kendinizi koruyabilirsiniz. Tamamen doğal olan granat doğal taşı ile üretilmiş kategorimizde birçok farklı kadın ve erkekler için üretilmiş takı ve aksesuarlar vardır. Bu modeller sizin ve sevdikleriniz için en etkili hediye fikirleri arasında yer almaktadır.