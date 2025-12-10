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Fasetli Akik Taşı Kolye El İşçiliği Gümüş Kolye, doğal taşın gücünü geleneksel zanaatkârlığın zarafetiyle bir araya getiren özel bir tasarımdır. Kolyenin merkezinde yer alan faset kesim akik taşı, ışığı her açıdan kırarak taşın doğal güzelliğini ortaya çıkarır. Akik taşı yüzyıllardır koruyucu, dengeleyici ve güç verici bir taş olarak bilinir; bu kolyede de hem estetik hem manevi yönüyle öne çıkar.

Akik Taşının Faydaları

Akik taşı, eski kültürlerde “kalp taşı” ve “denge taşı” olarak adlandırılmıştır. Hem içsel huzur hem de fiziksel enerji üzerinde etkili olduğuna inanılır.

Akik taşının bilinen faydaları şöyledir:

Negatif enerjiyi uzaklaştırdığına ve kişiyi dış etkilerden koruduğuna inanılır.

Stres ve gerginliği azaltarak zihinsel sakinlik sağlar.

Duygusal dalgalanmaları dengeleyerek iç huzuru artırır .

Güç ve özgüven taşıdığı; özellikle zor zamanlarda kişiye manevi destek verdiği söylenir.

Topraklama etkisiyle kişinin enerjisini sabitler, odaklanmayı güçlendirir .

Kalbi rahatlatan, rahat nefes almayı destekleyen bir taş olarak bilinir.

Faset kesim, taşın enerjisini daha güçlü hissettirdiği düşünülerek tercih edilir ve kolyeye hem zarafet hem de hareketli bir görünüm katar.

Doğal taş sevenler, manevi anlam arayanlar veya sevdiklerine özel bir hediye almak isteyenler için oldukça anlamlı bir parçadır. Hem günlük kullanımda hem özel günlerde zarif bir tamamlayıcı olarak kullanılabilir.