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Fasetli Akik Taşı Kolye El İşçiliği Gümüş Kolye

Ürün Kodu : DUA795
Öne Çıkan Bilgiler
Fasetli akik taşı el işçiliği gümüş kolye; koruyucu akik enerjisi, şık faset kesimi ve el yapımı gümüş detayıyla hem zarif hem manevi anlam taşıyan özel bir aksesuardır.
Hediyesi :
1.600,00 TL
Havale Fiyatı : 1.520,00 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: DUA795
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut:  12 mm
Kullanılan TAŞ: Akik Taşı
Ağırlık: 6 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:  
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:  
     
  

Fasetli Akik Taşı Kolye El İşçiliği Gümüş Kolye, doğal taşın gücünü geleneksel zanaatkârlığın zarafetiyle bir araya getiren özel bir tasarımdır. Kolyenin merkezinde yer alan faset kesim akik taşı, ışığı her açıdan kırarak taşın doğal güzelliğini ortaya çıkarır. Akik taşı yüzyıllardır koruyucu, dengeleyici ve güç verici bir taş olarak bilinir; bu kolyede de hem estetik hem manevi yönüyle öne çıkar.

Akik Taşının Faydaları

Akik taşı, eski kültürlerde “kalp taşı” ve “denge taşı” olarak adlandırılmıştır. Hem içsel huzur hem de fiziksel enerji üzerinde etkili olduğuna inanılır.

Akik taşının bilinen faydaları şöyledir:

  • Negatif enerjiyi uzaklaştırdığına ve kişiyi dış etkilerden koruduğuna inanılır.

  • Stres ve gerginliği azaltarak zihinsel sakinlik sağlar.

  • Duygusal dalgalanmaları dengeleyerek iç huzuru artırır.

  • Güç ve özgüven taşıdığı; özellikle zor zamanlarda kişiye manevi destek verdiği söylenir.

  • Topraklama etkisiyle kişinin enerjisini sabitler, odaklanmayı güçlendirir.

  • Kalbi rahatlatan, rahat nefes almayı destekleyen bir taş olarak bilinir.

Faset kesim, taşın enerjisini daha güçlü hissettirdiği düşünülerek tercih edilir ve kolyeye hem zarafet hem de hareketli bir görünüm katar.

Doğal taş sevenler, manevi anlam arayanlar veya sevdiklerine özel bir hediye almak isteyenler için oldukça anlamlı bir parçadır. Hem günlük kullanımda hem özel günlerde zarif bir tamamlayıcı olarak kullanılabilir.


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