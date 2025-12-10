Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

El Yazması Bereket Vefki Fasetli Akik Taşı Kolye, doğal akik taşının güçlü enerjisini, geleneksel ilimlerde kullanılan bereket vefkine ait manevi anlamlarla birleştiren özel bir aksesuardır. Kolyenin merkezindeki faset kesim akik taşı, ışığı her açıdan kırarak göz alıcı bir parlaklık sunar. El yazması bereket vefki ise ustanın titiz çalışmasıyla taşa özel olarak işlenmiştir.

Bu kolye hem görünüşüyle hem de taşıdığı manevi sembolle kişinin hem ruhsal hem de enerjik anlamda desteklenmesini amaçlar.

🌿 Akik Taşının Faydaları

Akik taşı, tarih boyunca koruma ve denge taşı olarak kabul edilmiştir. Enerjisi sakinleştirici, topraklayıcı ve güven verici olarak bilinir. Bu özellikleriyle kişiye hem günlük yaşamda hem manevi anlamda destek olur.

Bilinen faydaları:

Negatif enerjiyi uzaklaştırdığına ve kişiyi nazardan koruduğuna inanılır.

Zihni sakinleştirerek kaygıyı azaltır, iç huzuru artırır .

Enerji dengesini sağlayarak kararlılık ve güç verir .

Kalp ve duygusal denge üzerinde olumlu etkileri olduğu söylenir.

Stresli dönemlerde kişinin içsel direncini artırır.

Topraklama enerjisi sayesinde odaklanmayı güçlendirir.

Faset kesim akik taşı, taşın enerjisini daha güçlü hissettirdiği düşünülerek tercih edilen özel bir kesimdir.

✨ Bereket Vefkinin Manevi Fazileti

Bereket vefki, geleneksel ilimlerde rızkın açılması, bolluğun artması, işlerin kolaylaşması ve evde huzurun çoğalması niyetiyle kullanılan bir uygulamadır. El yazması olarak hazırlanması vefkin enerjisinin daha etkili olduğuna inanılan eski bir gelenektir.

Bu vefkin taşıdığı bazı manevi anlamlar:

Rızkın genişlemesine vesile olduğu niyetiyle taşınır.

Ev ve iş hayatında bereket ve bolluğun artmasına işaret eder.

Kişinin önündeki engellerin kaldırılması, işlerinin kolaylaşması için kullanılır.

Manevi koruma sağladığına inanılır.

Kalbe huzur, eve ferahlık getirdiği söylenir.

Akik taşı ile birleştiğinde hem koruyucu hem bereket getirici bir enerji oluşturduğu düşünülür.

🎁 Bu Kolye Kimler İçin Uygun?