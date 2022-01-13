Stok Kodu: MS128 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 25 mm Kullanılan TAŞ: Akik Taşı Ağırlık: 11,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hz. Süleyman Mührü, Lafzai Celal Vefki Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dipnot: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.



Lafza-i Celal: Lafza-i Celal; burada en büyük ve kuşatıcı isim anlamındadır ki; Allah lafzının bir ifadesi ve bir ismidir. Yani lafza-i celal; Allah demektir. Allah lafzı ise; Allah’ın en büyük ve kuşatıcı ism-i şerifidir.







Kişiye Özel Mührü Süleyman



Kişiye Özel Mührü Süleyman ürünleri, kendinize ve sevdiklerinize alabileceğiniz en özel ve en anlamlı hediyelerin başında gelir. Günümüzde birçok tartışmanın odağında olan bu ürünler için Yahudilere ait bir işaret ve mühür olduğuna dair söylentiler vardır. Ancak bu mühürler, İslam dininde yeri büyük olmakla birlikte Hz. Süleyman’a güç veren ürünlerdir.



Hz. Süleyman’ın bu mühür sayesinde yeryüzündeki cinlere, hayvanlara ve doğadaki diğer tün nesnelere karşı olağanüstü bir güce sahip olarak tüm bu nesnelere karşı hükmetmiştir. Dolayısıyla da bu modeller şık görüntüsünün yanı sıra aynı zamanda dini ve manevi değeri ile son derece önemli ve değerli ürünlerdir. Sizler de hemen kategorimizi inceleyerek bu eşsiz güzellikte ve maneviyattaki modellere göz gezdirebilirsiniz.



Kişiye Özel Mührü Süleyman Modelleri



Kategorimizde bulunan tüm kişiye özel mührü Süleyman modelleri, özel tasarım ve kaliteli el işçiliği ile tasarlanarak üretilmiş modellerdir. Erkeklere olduğu kadar kadınlara da hitap eden bu modeller, her zevke ve her tarza hitap eden ürünlerdir. Her kombin ile uyum sağlayabilen ürünler, aynı zamanda özel el işçiliği ve kalitesi ile de göz doldurmaktadır.



Girdiğiniz her ortamda farklı ve şık olmayı seviyorsanız, buram buram tarih kokan ve bir geçmişi olan öğeleri tarzınızda kullanmayı seviyorsanız o halde mutlaka bu ürünleri inceleyerek tarzınıza ve zevkinize en uygun olan modelleri seçerek takı koleksiyonunuza eklemelisiniz.



Mührü Süleyman modelleri arasında yüzük ve kolye gibi birçok özel tasarım yer alıyor. Bu özel tasarımlarda insan sağlığına birçok faydası olduğu bilinen ve şifa kaynağı olan kaplan gözü, akik taşı, ametist taşı, firuze taşı ve ay taşı gibi doğal taşlar da kullanılmıştır. Böylece estetik ve şık bir görünüme sahip olan tarih kokulu bu ürünler, aynı zamanda doğal taşlardan gelen şifalar ile sizlere sunulmaktadır.



Modellerin her birisi 925 ayar gerçek gümüş malzemesinden üretilmiş kaliteli ve şık modellerdir. Eğer takıda altın rengini seviyorsanız o halde geniş ürün yelpazemiz içerisinden925 ayar gümüşten üretilmiş altın kaplama modellerimize göz atabilirsiniz. Her zevke ve her tarza uygun olan bu modeller; şıklığı, manevi değeri ve sağlığa faydaları ile oldukça ilgi gören ve sizi de büyüleyecek modellerdir.



Kişiye Özel Mührü Süleyman Modellerinin Faziletleri



Dini anlamı ve manevi değeri yüksek olan kişiye özel mührü Süleyman kolye ve yüzük modellerinin bazı faziletlere sahip olduğu inanılır. Öncelikle bu takıları takan kadın ya da erkeklere yapılan hiçbir büyü tutmazken aynı zamanda bu ürünler kişiye tüm nazar ve kötü gözlere karşı koruma altına alır. Ayrıca şeytan ve benzeri varlıklar bu ürünlerin olduğu kişilere yaklaşamaz ve etkisi altına alamaz.



Maneviyatı yüksek olan mührü Süleyman kolye ve yüzüklerini kullanan kişilerin ibadetlerini layıkıyla yaptığına ve Allah’ın yolundan sapmadığına inanılır. Böylece Allah’ın sonsuz sevgisine nail olurlar. Sizler de bu ürünlerimizi incelemek için hemen kategorimize göz atabilirsiniz.







Akik Taşı



Akik Taşı, dünya genelinde en çok bilinen ve aynı zamanda bulması son derece kolay olan doğal taşların başında gelir. Yaygın faydaları ile bilinen akik taşının sağlığa birçok faydası vardır. Sertlik derecesi 6 ila 7 arasında olan bu doğal taş, sert bir yapıya sahip olduğundan işlenmesi zor olduğu söylense de günümüzde birçok takı ve aksesuar ürününde yaygın olarak tercih edilen bir üründür.



Mavi, beyaz, yeşil, pembe, kırmızı ve kahverengi gibi doğal renklerde bulunur. Işığı geçiren saydam ya da yarı saydam bir yapısı olduğundan görünümü de son derece estetik ve şıktır. İnsan ruhuna faydaları ile bilinmekle birlikte özellikle strese karşı savaşan etkili bir taştır.



Akik Taşının Kullanıldığı Alanlar



Şüphesiz ki; günümüzde birçok doğal taş gibi akik taşı da kadın ve erkekler için tasarlanan takı ve aksesuar modellerinde tercih edilen taşlardır. Şık ve estetik bir görünüme sahip olmakla birlikte aynı zamanda stresi ve kötü enerjiyi yok eden bu doğal taş, geniş bir kullanım alanına sahiptir.



Kadın ve erkekler için tasarlanan bileklik, kolye ve yüzük gibi takılarda yaygın olarak kullanılır. Kendisine has renkleri ve saydamlığı sayesinde takı modellerinin yanı sıra aynı zamanda masa üstü isimlik tasarımlarında el kazması tekniği ile kullanılmaktadır. Tüm bu özellikleri sayesinde akik taşı, hem faydaları hem de şıklığı ile kullanılabilecek ve hediye olarak tercih edilebilecek anlamlı alternatiflerdir.

