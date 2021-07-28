Granat (Lal-Garnet) Dizi Taş - 8 mm Detay Bilgisi

Doğaltaş dizileri toplamda 40cm. olup taşın

ebatına göre farklılık arz eder.

Örn: 8mm ebatında bir taş için 400mm / 8 mm = 50 adet taş tekabül etmektedir.

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GRANAT (LAL-GARNET) TAŞININ ÖZELLİKLERİ

Granat (Lal-Garnet) Taşının Vücuda Yararları Nelerdir ?

Yapısal Özellikleri

Çeşitli renklerde ya da şeffaf ve yarı şeffaf olarak bulunur. Kırmızı renkli olanı '' Lal taşı '' olarak da bilinir. Lal taşı adı, eski kaynaklardan gelen bir isim olduğundan dolayı bazı kaynaklarda granat taşının lal taşı olduğu söylenir ancak '' granet '' olması ihtimali daha güçlüdür ve şu anda genel olarak da böyle bilinmektedir. Dairesel veya oval biçimli bir taştır. Lalın erkek türü koyu kırmızı, dişi türü ise açık kırmızıdır. '' Hayal kuran'' ve '' Merhamet taşı '' olarak da bilinir. Bağımsız bir taş gurubudur. Soyundan geldiği bir mineral gurubu yoktur. Süs eşyası dışında, saat zımpara kağıdı ve bileyi taşı yapımında kullanılmaktadır. Granat gurubunda yer alan taşların kimyasal bileşimleri ve renkleri birbirlerinden farklıdır. Koyu kırmızıdan turuncuya ve bazen mora kadar renkleri değişebilir.

Lal Taşı Faydaları

Anlayış ve kurnazlık verir.

Üzerinde taşıyan, bedensel zayıflığa ve acımasızlıklara karşı koruduğu bilinir.

Cinsel enerjiyi ve duyarlılığı arttırır. Cinsel dengesizliğe karşı koruma sağladığı bilindiğinden bazı yerlerde '' tutkuların taşı '' olarak da adlandırılır.

Bedeni kuvvetlendirir, temizler, canlandırır. Bilhassa kan damarları için çok yararlı bir taş olan lal, hayal gücünü harekete geçirir, sevgi ve şefkati sembolize eder.

Akciğer ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu ve iyileştiricidir.

Bulaşıcı hastalıkları tedavi etmede yardımcıdır.

Hormonsal dengeyi sağlar.

Sosyal ilişki kurma yeteneğini ve toplum içinde popülariteyi arttırır.

Rahmin üzerine koyularak, üreme gücünü arttırma amacıyla kullanılır. Ayrıca; adet sancıları, düzensiz kanamalar ve menopoz içinde faydalıdır.

Erkeklerde lal taşını kasıklarının üzerine koyarak üreme güçlerini arttırabilirler. Üremeyi arttırma amacıyla kullanımda bir-iki hafta boyunca günde en az on dakika süreyle bu uygulama tekrar edilir.

Bel ağrılarını geçirmede etkilidir. Hassas kişilerin lal taşını bel altında kullanması daha doğrudur. Çünkü bu tür kişilerde sinirliliğe, baş ağrılarına ya da baş dönmesine sebep olabilir.

Heyecan ve boşluk duygularına kapıldığınızda dengenizi korumanızda yardımcı olur. Dinginlik hissi verir. Böylece yapmanız gereken işlerin üzerine sırayla ve yavaşça gitmenizi sağlar ve kapasitenizin arttığını hissedersiniz.

Yatak veya yastık altına koyulduğunda karabasanlardan korunmayı sağlar.

Önemli Not

Hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, kristal kuvars ile birlikte kullanımı etkisini arttırır.