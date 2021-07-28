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Havlit Dizi Taş - 8 mm

Ürün Kodu : SHR023
Öne Çıkan Bilgiler
Havlit taşı öfke ve kızgınlığa iyi elir. Santral duyarlılığımızı kuvvetlendirir. Strese karşı koruma sağlar. Kalsiyum dengesini düzenler.
Hediyesi :
1.953,00 TL
Havale Fiyatı : 1.855,35 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:SHR023
Metaryel:
Boyut:8 mm Boyu  / 8  mm Kalınlık
Kullanılan TAŞ:Havlit Doğal Taş
Ağırlık:
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Havlit Dizi Taş - 8 mm
Doğaltaş dizileri toplamda 40cm. olup taşın
ebatına göre farklılık arz eder. 
Örn: 8mm ebatında bir taş için 400mm / 8 mm = 50 adet taş tekabül etmektedir.
Toplu alımlar için lütfen stok Sorunuz.   ,
 
HAVLİT TAŞININ FAYDALARI VE ÖZELLİKLERİ
 
Havlit taşının faydaları
Havlit taşı nedir? Havlit taşının özellikleri nelerdir? Havlit taşının faydaları nelerdir? İnsan üzerinde ne gibi etkileri vardır? Bu gibi sorulara cevap arıyorsanız bu makele size yardımcı olabilir.
Havlit taşı özellikleri bakımından en güçlü taşlardan biridir.Havlit taşı'nın üzerinde bilim adamları tarafından yapılan çalışmalar ve deneyler sonucunda insan üzerindeki şu etkileri tespit edilmiş ve havlit taşının faydaları hakkında şu gibi sonuçlara ulaşılmıştır;
  • Havlit taşı öfke ve kızgınlığa iyi elir.
  • Santral duyarlılığımızı kuvvetlendirir.
  • Strese karşı koruma sağlar.
  • Kalsiyum dengesini düzenler.
  • Dişlerimiz ve kemiklerimiz için şifalıdır güçlendirir.
  • Huzur ve sakinlik verici etkileri mevcuttur.
  • Benciliği ortadan kaldırır.
  • Santral duyarlılığı ve kendimizi ifadeyi kuvvetlendirir.
  • Engellerin aşılmasına yardımcı olur.
  • Kendimizle barışıklılığı sağlar ve öz güveni arttırır.
  • Farkındalığı arttırır.
Havlit taşının özellikleri hakkında bu gibi bilgiler bilinmektedir. Asıl şifa rabbimizden gelir. Bu gibi tedavi araçları sadece vesiledir. Yüce rabbimiz bir derde bin derman verdik diye buyurmaktadır. Belki rahatsızlığınızın şifasının vesilesi budur beklide değildir. Bizlerin kul olarak yapması gereken rabbimizin sebeplerine sarılmak bizlere sunduğu şifa kaynaklarını denemektir. Tedbirimizi alalım şifa allahtandır. Şüphesiz o her şeyin iyisini bilendir. İnşallah rabbim bütün hastalıkların şifasını en kolay şekilde bulmayı nasip eder.
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