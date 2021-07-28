Havlit Dizi Taş - 8 mm

Doğaltaş dizileri toplamda 40cm. olup taşın

ebatına göre farklılık arz eder.

Örn: 8mm ebatında bir taş için 400mm / 8 mm = 50 adet taş tekabül etmektedir.

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HAVLİT TAŞININ FAYDALARI VE ÖZELLİKLERİ

Havlit taşının faydaları

Havlit taşı nedir? Havlit taşının özellikleri nelerdir? Havlit taşının faydaları nelerdir? İnsan üzerinde ne gibi etkileri vardır? Bu gibi sorulara cevap arıyorsanız bu makele size yardımcı olabilir.

Havlit taşı özellikleri bakımından en güçlü taşlardan biridir.Havlit taşı'nın üzerinde bilim adamları tarafından yapılan çalışmalar ve deneyler sonucunda insan üzerindeki şu etkileri tespit edilmiş ve havlit taşının faydaları hakkında şu gibi sonuçlara ulaşılmıştır;

Havlit taşı öfke ve kızgınlığa iyi elir.

Santral duyarlılığımızı kuvvetlendirir.

Strese karşı koruma sağlar.

Kalsiyum dengesini düzenler.

Dişlerimiz ve kemiklerimiz için şifalıdır güçlendirir.

Huzur ve sakinlik verici etkileri mevcuttur.

Benciliği ortadan kaldırır.

Santral duyarlılığı ve kendimizi ifadeyi kuvvetlendirir.

Engellerin aşılmasına yardımcı olur.

Kendimizle barışıklılığı sağlar ve öz güveni arttırır.

Farkındalığı arttırır.

Havlit taşının özellikleri hakkında bu gibi bilgiler bilinmektedir. Asıl şifa rabbimizden gelir. Bu gibi tedavi araçları sadece vesiledir. Yüce rabbimiz bir derde bin derman verdik diye buyurmaktadır. Belki rahatsızlığınızın şifasının vesilesi budur beklide değildir. Bizlerin kul olarak yapması gereken rabbimizin sebeplerine sarılmak bizlere sunduğu şifa kaynaklarını denemektir. Tedbirimizi alalım şifa allahtandır. Şüphesiz o her şeyin iyisini bilendir. İnşallah rabbim bütün hastalıkların şifasını en kolay şekilde bulmayı nasip eder.