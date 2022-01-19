Stok Kodu: SE077 Metaryel: Boyut: Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 10 ml Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: El bileklerine sürülerek birbirine ovuşturulduğunda ve kulak arkasına sürüldüğünde kokusu daha kalıcı olur. NOT: Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.

HÜRREM Esansı

NOTALAR : Gül Frezya ve misk kokularının muhteşem uyumu. Lavanta, portakal çiçeği, kehribar ve ıtır karışımından elde ediliyor.





GÜZEL KOKU RUHUN GIDASIDIR…



Bazı âlimler kokunun insan üzerindeki olumsuzluğu giderdiğini belirtmişlerdir.

Her surenin, her ayet-i kerimenin her esmanın ve hatta her harfin kendine has kokusu vardır. Algılayabilen ve okuyan için …



“Hz. Peygamber s.a.v.’in evinde “misk, kâfur, amber, ud/öd gibi ağaç yongaları yakılır ve bu suretle çıkan güzel kokulu dumanlarla ev tütsülenirdi.”



Hadis-i Şerifte ; “Her Müslümanın yedi günde bir yıkanması ve varsa güzel koku sürünmesi ALLAH’IN bir hakkıdır.”



“Cuma günü ihtilam olanın yıkanması, misvak kullanmak ve bulunca güzel koku sürmek vaciptir.”



“Erkeklerin kokuları kokusu duyulan ve rengi olmayandır. Kadınların sürünecekleri kokular ise; rengi olan fakat kokusu etrafa yayılmayanıdır.”



“Koku; hisseden, okuyabilen, düşünebilen ve gören için böyle bir hikmettir



Koku sürünme… bütün peygamberlerin tabi olageldikleri sünnetlerdendir.





Güzel koku hem maddi hemde manevi şifa kaynağıdır… “Koku adab ve usulüne riayet eden bir kul için muhteşem bir nimettir.” Kokuya sahip olabilmekte bir meziyettir. İnsanların birbirleri ile çekişmesi veya öfke hali dahi hoş kokuyu ortadan kaldırmaktadır. Kur’an-ı Kerim diyor ki: “Birbirinizle çekişmeyin, sonra korkuya kapılırsınız da kokunuz gider.”







Esans Kullanım Bilgisi



Esansın her zaman az oranlarda sürülmesi önerilir çünkü kokusu oldukça yoğundur. Bilekler ve boyun gibi nabız bölgeleri, kullanım için en uygun yerlerdir. Bu uygulama sayesinde koku, beden hareket ettikçe etrafa yayılır. Ağır kokulu esansların geceleri kullanımı daha doğrudur. Gün içinde kullanılacak esansların ise daha hafif ve yumuşak kokulu çiçeklerden seçilmesi uygun olacaktır. Kullanılan kokular kişinin tenine göre kalıcılığı ve koku etkisi farklıdır. Her koku her tende farklı hissiyat bırakmaktadır .



İnsanlığın her döneminde koku olmuştur. Tarihi eserlerde "koku"dan söz edilmektedir. İnsanın en baskın ve 24 saat aktif olan duyusu "koku alma duyusudur". Güzel veya kötü olarak algılanan koku kişinin ruhsal ve hatta fiziksel sağlığına etki edecek düzeyde öneme sahiptir. Koku sürmek, güzel kokmak ya da yaşadığı alanları, evleri güzel kokularla donatmak, insanın eskiden beri var olan bir tutkusudur.



Esans oldukça değerlidir. Doğadan alınan ham maddeler ile üretildikleri ve gerçek kokuları taşıdıkları için değerlidirler. Doğal kaynaklarla esans elde etmek çok fazla ham madde gerektirdiği için esans fiyat seçenekleri, kimyasal olarak hazırlanan kokulara ve parfümlere göre daha pahalıdır. Esans kullanmak daha ayrıcalıklıdır. Bu nedenle ürünün alkolsüz olması çok önemli . Parfümlerde bilindiği üzere formülasyon gereği alkol kullanılmaktadır . Tüm esanslarımız %100 saf olup hiçbir alkol içermemektedir ve bu nedenle kokunun kalıcılığına ve tendeki dokunuşuna önemli derecede etki eder. Esanslar ilk başta ağır gibi gelse de 15- 30 dk sonra muhteşem açılarak kalıcılığı hissetirerecektir. Kalıcılığı , hissiyatı ve etkisi ile parfüm kullanmaktan çok daha etkili olduğunu kullandığınızda fark edebilirsiniz.







Saray Kokuları



Saray Kokuları, asırlar öncesinden günümüze kadar gelen ve tarihi dokuları en büyüleyici hali ile sizlere sunan koku çeşitleridir. Kendisine özgü kokularının yanı sıra aynı zamanda kendisine özgü, özel üretim ve el işçiliği olan şişeleri ile her göreni hem kokusu hem de görünümü ile kendisine hayran bırakan kokulardır. Eğer sıra dışı kokular kullanmayı ve kokunuz ile girdiğiniz her ortamda etkinizi bırakmak istiyorsanız o halde kategorimiz içerisindeki birbirinden farklı saray kokularını inceleyerek size en uygun kokuları bulabilirsiniz.



Osmanlı döneminde özellikle Osmanlı kadınlarının sıkça kullandığı ve Osmanlı erkeklerin de tercih ettiği bu kokular, Osmanlı saraylarında kullanılması ile bilinen ürünlerdir. İçlerinde tamamen doğal bitkiler kullanılmıştır. Bu sayede esanslara tamamen doğal bileşenlerden kokular verilmiştir. İnsan sağlığına zararı olmamakla birlikte insanı büyüleyen bu kokulara sahip olmak için hemen kategorimizi inceleyebilirsiniz.





Saray Kokuları Modelleri



Tarihi dokuları barındıran ürünlere karşı ilgi duyanlar arasındaysanız mutlaka sizler de saray kokuları kategorisine girerek bu ürünleri incelemelisiniz. Osmanlı tarihini ve tüm kültürel özelliklerini bünyesinde barındıran bu kokular, Osmanlı dönemi bitkileri ile özel olarak üretilmiş ve hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmeyi başarmış kokulardır.



Saray kokularının içerisinde onlarca farklı koku modeli vardır. Beyaz misk kokusu, Osmanlı hanedan kokusu, Zümrüt kokusu, Sandal kokusu, Menar kokusu, misk amber, Kureyşi kokusu, Ud esansı, Ravza kokusu, Nilüfer kokusu, Kabe örtüsü kokusu, Reyhan çiçeği kokusu, Yuşa esansı, Yasemin esansı, Gül yaprağı esansı, safran kokusu ve Cennetül Firdevs kokusu bu kokular arasında en beğenilenlerin başında gelmektedir.



Göz Alıcı Tasarımları İle Osmanlı Saray Kokuları



Kategorimiz içerisinde yer alan kokuların her birisi Osmanlı kültüründen günümüze taşınmış olan kokulardır. Tıpkı koku esansları gibi esans şişeleri de özel tasarım olmakla birlikte Osmanlı kültürel özellikleri doğrultusunda özel olarak tasarlanıp el işçiliği kalitesi ile üretilmiştir. Parfüm kullanmayı seviyorsanız ve hem kendisine özgü hem de özel tasarım kokular tercih ediyorsanız bu ürünler beklentilerinizin üzerinde olacak ürünlerdir.



Kendinize alabileceğiniz saray kokuları, aynı zamanda hoş kokularının yanı sıra şık ve özel tasarım şişeleri ile sevdiklerinize alabileceğiniz özel hediye alternatifleri arasında yer almaktadır. Hemen kategorimize göz gezdirerek siz de kendiniz ve sevdikleriniz için zevkinize en uygun kokuları tercih edebilirsiniz. Koku modelleri içerisinde her zevke hitap eden sayısız model vardır.