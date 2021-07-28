Kaplan Gözü Dizi Taş - 8 mm

Doğaltaş dizileri toplamda 40cm. olup taşın

ebatına göre farklılık arz eder.

Örn: 8mm ebatında bir taş için 400mm / 8 mm = 50 adet taş tekabül etmektedir.

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KAPLAN GÖZÜ TAŞININ ÖZELLİKLERİ

Kaplan Gözü Taşının Vücuda Yararları Nelerdir ?

Bir kuvars cinsi olan Kaplan Gözü, bazı kesimlerde "Bağımsızlık Taşı" diye de anılır. Buna sebep, taşın kendisini üzerinde bulunduran kişileri başka insanlara karşı daha az bağımlı yaptığına inanılmasıdır. Bu özelliği ikili ilişkileri zedelediği gibi, iş hayatında da ortaklıkları sona erdirebilir. Bu sebepten de çelişkili bir taş diye de adlandırılır. Sindirim sistemi bozuklukları bu taş sayesinde giderilebilir. Dalak, pankreas ve kolon için faydalıdır. Duygusal denge unsurudur ve inatçılığı azaltan bir taş olarak bilinir. Maskulen enerji verdiği gibi, kişilerin olayları net algılamasında rol oynar. Kaplan Gözü'nün bir özelliği de nazardan koruduğuna inanılmasıdır. Daha çok eski zamanlarda bu niyetle kullanılırdı. Oğlak ve yengeç burçlarının taşı olarak bilinir.