Laboratuvar Safiri Nurullah Daştan Özel Koleksiyonu Erzurum Kalem İşi Gümüş Yüzük

Stok Kodu: FYZ082 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 14*14 mm Kullanılan TAŞ: Laboratuvar Safir Taşı Ağırlık: 26,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 30-45 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dipnot:

Nurullah Daştan Usta: Gümüş Tasarım Yüzüklerin Ustası



Erzurum şehrinde yaşayan Nurullah Daştan, gümüş tasarım yüzüklerin ustasıdır. Yılların verdiği tecrübe ve ustalıkla, özel tasarım yüzükler üretmektedir. Yüzüklerindeki detaylar ve işçiliğiyle, kendine has tarzı ve farklılığıyla dikkatleri üzerine çekmektedir.



Nurullah Daştan, gümüş yüzük tasarımı konusunda başarılı olmak için çocukluğundan beri ilgiliydi. Kendini bu alanda geliştirmek için elinden geleni yaptı ve yıllarca bu alanda çalışarak, gümüş işçiliği konusunda büyük bir ustalık kazandı. Her geçen gün kendini daha da ilerleten Daştan usta, özel tasarım yüzükler üretmeye başladı. Her bir yüzüğü özel olarak tasarlaması, müşterilerinin beğenisini kazanmasında büyük bir rol oynamaktadır.



Daştan ustanın ürettiği yüzükler, özel tasarım ve işçilikleriyle birbirinden farklıdır. Her bir yüzük, tamamen el yapımıdır ve özel işlemelerle süslenmektedir. Yüzüklerinde kullanılan taşlar ve süslemeler, kendine has tarzıyla farklılık yaratmaktadır.



Nurullah Daştan ustanın yüzüklerindeki işçilik, özen ve detaylar, onu sektöründe önde gelen isimlerden biri haline getirmiştir. Her bir yüzük, özenle hazırlanmakta ve müşterilerinin istekleri doğrultusunda özel olarak tasarlanmaktadır. Bu sayede, müşterilerinin beklentilerini karşılamakta ve memnuniyetlerini kazanmaktadır.



Nurullah Daştan usta, gümüş yüzük tasarımında öne çıkan bir isimdir. Yılların verdiği tecrübe ve ustalıkla ürettiği yüzükler, müşterilerinin beğenisini kazanmaktadır. Kendine has tarzı ve özel işçiliğiyle, gümüş yüzük sektöründe fark yaratmaktadır.



Sonuç olarak, Nurullah Daştan usta, gümüş yüzük tasarımında kendine has tarzı, kaliteli işçiliği ve özenli tasarımları ile müşterilerinin beğenisini kazanmaktadır. Yılların verdiği tecrübe, ustalık ve müşterilerinin isteklerine özel tasarımlar ortaya çıkarması, onu gümüş yüzük tasarımı konusunda başarılı bir isim haline getirmiştir





Osmanlı İmparatorluğu dönemi, Türk sanatında büyük bir zirve yaşanmıştır ve gümüş işçiliği de bu sanat dallarından biridir. Osmanlı dönemi gümüş işçiliği, Osmanlı'nın zengin kültürel mirası ve sanatsal gelenekleriyle harmanlanmıştır. Bu nedenle, Osmanlı dönemi gümüş işçiliği, Türk sanatının en değerli eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir.



Osmanlı dönemi gümüş işçiliği, 16. yüzyılın başlarında başladı ve 19. yüzyılın sonlarına kadar devam etti. Bu dönemde gümüş işçiliği, günlük kullanıma yönelik takı, çeşitli ev eşyaları ve dekoratif objelerin yapımında kullanıldı. Osmanlı gümüş işçiliği, el işçiliğiyle yapıldığı için her bir eser, o dönemdeki ustalık ve titizlikle yapılmıştır. Gümüş işçiliği genellikle elmas, yakut, zümrüt, zafir, turkuaz gibi değerli taşlarla süslenerek yapılmıştır.



Osmanlı gümüş işçiliği, geleneksel Türk süsleme ve desenleriyle ünlüdür. Bu desenler, genellikle bitki motifleri, geometrik şekiller ve hat sanatından esinlenmiştir. Osmanlı dönemi gümüş işçiliği ayrıca, gümüşün şekillendirilmesi ve işlenmesi sırasında kullanılan teknikler ve araçlar açısından da özgündür. Bu teknikler arasında kumlama, kazıma, telkari, kakma ve oyma gibi işleme teknikleri bulunmaktadır.



Osmanlı dönemi gümüş işçiliği, yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da da büyük bir ilgi görmüştür. Özellikle 19. yüzyılın sonlarında Avrupa, Osmanlı gümüş işçiliği ile büyük bir ticaret yapmıştır. Osmanlı dönemi gümüş işçiliği, dünya genelinde ünlü müzelerde sergilenen ve koleksiyoncular tarafından aranan nadir sanat eserleri arasında yer almaktadır.



Sonuç olarak, Osmanlı dönemi gümüş işçiliği, Türk sanatının en değerli eserleri arasında yer almakta ve dünya genelinde büyük bir ilgi görmektedir. Geleneksel Türk süsleme ve desenlerinin yanı sıra, gümüşün şekillendirilmesi ve işlenmesi sırasında kullanılan özgün teknikleriyle de ünlüdür.





Ürün Üzerindeki taş istek doğrultusunda değiştirilebilir. İstediğiniz taş doğrultusunda bu yüzük hazirlanabilir.