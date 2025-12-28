Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Siyah Oniks Taşlı Erzurum Kalem Gravür İşçiliği Gümüş Yüzük

Siyah Oniks Taşlı Erzurum Kalem Gravür İşçiliği Gümüş Yüzük, Anadolu’nun köklü el sanatlarından biri olan Erzurum kalem gravür işçiliği ile hazırlanan, estetik ve anlam yüklü özel bir yüzük modelidir. Merkezinde yer alan doğal siyah oniks taşı, güçlü duruşu ve koruyucu enerjisiyle dikkat çekerken; ince el işçiliğiyle işlenen gümüş detaylar yüzüğe asil bir karakter kazandırır.

🔸 Siyah Oniks Taşının Faydaları

Siyah oniks taşı, tarih boyunca güç, sabır ve koruma taşı olarak bilinir. Özellikle erkek takılarında tercih edilmesinin nedeni, verdiği güçlü ve kararlı enerjidir.

Negatif enerjiyi ve kötü düşünceleri uzaklaştırmaya yardımcı olur

Kişiye özgüven, irade ve dayanıklılık kazandırır

Stresi azaltarak ruhsal denge sağlar

Nazar ve olumsuz etkilere karşı koruyucu olduğuna inanılır

Zihinsel odaklanmayı artırır, kararsızlığı azaltır

🔸 Erzurum Kalem Gravür İşçiliğinin Anlamı

Erzurum kalem gravür sanatı, ustalık ve sabır gerektiren geleneksel bir el işçiliğidir. Yüzük üzerindeki motifler, ustalar tarafından tek tek işlenir ve her yüzüğü benzersiz kılar. Bu sanat, geçmişten günümüze aktarılan kültürel bir mirası temsil eder.

🔸 925 Ayar Gümüşün Özellikleri

925 ayar gümüş, hem estetik hem de sağlık açısından tercih edilen bir maden olup, dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar güvenle kullanılabilir. Gümüşün enerjiyi dengelediğine ve antibakteriyel özellikler taşıdığına inanılmaktadır.

🔸 Kimler İçin Uygun?

Güçlü ve sade tasarımları sevenler

Doğal taşların enerjisine inananlar

El işçiliği ve geleneksel sanatlara değer verenler

Anlamlı ve kalıcı bir hediye arayanlar

Siyah Oniks Taşlı Erzurum Kalem Gravür İşçiliği Gümüş Yüzük, sadece bir takı değil; güçlü duruşu, manevi derinliği ve ustalıkla işlenmiş detaylarıyla öne çıkan özel bir aksesuardır.