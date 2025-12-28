 x
İletişim
E-Ticaret Sektöründe 15 Yıllık Tecrübe
Kargo Takip
Menü
Favorilerim
Kargo Takip
Giriş Yap
Kayıt Ol
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

Oniks Taşlı Erzurum Kalem Gravür İşçiliği Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM1898
Öne Çıkan Bilgiler
Siyah Oniks Taşlı Erzurum Kalem Gravür İşçiliği Gümüş Yüzük, güçlü oniks taşı ve geleneksel Erzurum el sanatını yansıtan özel bir tasarımdır.
Seçiniz :
Yüzük Ölçümü Nasıl Öğrenebilirim ?
yuzuk_olcu.png (312 KB)
Seçiniz :
29.500,00 TL
Havale Fiyatı : 28.025,00 TL %5  İndirim
Favorilerim Fiyat Alarmı
WHATSAPP SİPARİŞ HATTI

Tükendi

Gelince Haber Ver
iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
 
Stok Kodu: OSM1898
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut:  17*23 mm
Kullanılan TAŞ: Oniks Taşı
Ağırlık: 18,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:  
Hazırlanış Süresi:
10 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:  
     
 

Siyah Oniks Taşlı Erzurum Kalem Gravür İşçiliği Gümüş Yüzük

Siyah Oniks Taşlı Erzurum Kalem Gravür İşçiliği Gümüş Yüzük, Anadolu’nun köklü el sanatlarından biri olan Erzurum kalem gravür işçiliği ile hazırlanan, estetik ve anlam yüklü özel bir yüzük modelidir. Merkezinde yer alan doğal siyah oniks taşı, güçlü duruşu ve koruyucu enerjisiyle dikkat çekerken; ince el işçiliğiyle işlenen gümüş detaylar yüzüğe asil bir karakter kazandırır.

🔸 Siyah Oniks Taşının Faydaları

Siyah oniks taşı, tarih boyunca güç, sabır ve koruma taşı olarak bilinir. Özellikle erkek takılarında tercih edilmesinin nedeni, verdiği güçlü ve kararlı enerjidir.

  • Negatif enerjiyi ve kötü düşünceleri uzaklaştırmaya yardımcı olur

  • Kişiye özgüven, irade ve dayanıklılık kazandırır

  • Stresi azaltarak ruhsal denge sağlar

  • Nazar ve olumsuz etkilere karşı koruyucu olduğuna inanılır

  • Zihinsel odaklanmayı artırır, kararsızlığı azaltır

🔸 Erzurum Kalem Gravür İşçiliğinin Anlamı

Erzurum kalem gravür sanatı, ustalık ve sabır gerektiren geleneksel bir el işçiliğidir. Yüzük üzerindeki motifler, ustalar tarafından tek tek işlenir ve her yüzüğü benzersiz kılar. Bu sanat, geçmişten günümüze aktarılan kültürel bir mirası temsil eder.

🔸 925 Ayar Gümüşün Özellikleri

925 ayar gümüş, hem estetik hem de sağlık açısından tercih edilen bir maden olup, dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar güvenle kullanılabilir. Gümüşün enerjiyi dengelediğine ve antibakteriyel özellikler taşıdığına inanılmaktadır.

🔸 Kimler İçin Uygun?

  • Güçlü ve sade tasarımları sevenler

  • Doğal taşların enerjisine inananlar

  • El işçiliği ve geleneksel sanatlara değer verenler

  • Anlamlı ve kalıcı bir hediye arayanlar

Siyah Oniks Taşlı Erzurum Kalem Gravür İşçiliği Gümüş Yüzük, sadece bir takı değil; güçlü duruşu, manevi derinliği ve ustalıkla işlenmiş detaylarıyla öne çıkan özel bir aksesuardır.

Benzer Ürünler
Son İncelenenler
Osmanlı Pazar Blog
son blog yazılarımızı burada görebilirsiniz
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları

27 Mayıs 2025
İncile
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?

27 Mayıs 2025
İncile
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları

27 Mayıs 2025
İncile
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?

27 Mayıs 2025
İncile
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

27 Mayıs 2025
İncile
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu

21 Mayıs 2025
İncile
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması

21 Mayıs 2025
İncile
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği

21 Mayıs 2025
İncile
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.