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|Stok Kodu:
|OSM1898
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|17*23 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Oniks Taşı
|Ağırlık:
|18,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
|
10 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
Siyah Oniks Taşlı Erzurum Kalem Gravür İşçiliği Gümüş Yüzük, Anadolu’nun köklü el sanatlarından biri olan Erzurum kalem gravür işçiliği ile hazırlanan, estetik ve anlam yüklü özel bir yüzük modelidir. Merkezinde yer alan doğal siyah oniks taşı, güçlü duruşu ve koruyucu enerjisiyle dikkat çekerken; ince el işçiliğiyle işlenen gümüş detaylar yüzüğe asil bir karakter kazandırır.
Siyah oniks taşı, tarih boyunca güç, sabır ve koruma taşı olarak bilinir. Özellikle erkek takılarında tercih edilmesinin nedeni, verdiği güçlü ve kararlı enerjidir.
Negatif enerjiyi ve kötü düşünceleri uzaklaştırmaya yardımcı olur
Kişiye özgüven, irade ve dayanıklılık kazandırır
Stresi azaltarak ruhsal denge sağlar
Nazar ve olumsuz etkilere karşı koruyucu olduğuna inanılır
Zihinsel odaklanmayı artırır, kararsızlığı azaltır
Erzurum kalem gravür sanatı, ustalık ve sabır gerektiren geleneksel bir el işçiliğidir. Yüzük üzerindeki motifler, ustalar tarafından tek tek işlenir ve her yüzüğü benzersiz kılar. Bu sanat, geçmişten günümüze aktarılan kültürel bir mirası temsil eder.
925 ayar gümüş, hem estetik hem de sağlık açısından tercih edilen bir maden olup, dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar güvenle kullanılabilir. Gümüşün enerjiyi dengelediğine ve antibakteriyel özellikler taşıdığına inanılmaktadır.
Güçlü ve sade tasarımları sevenler
Doğal taşların enerjisine inananlar
El işçiliği ve geleneksel sanatlara değer verenler
Anlamlı ve kalıcı bir hediye arayanlar
Siyah Oniks Taşlı Erzurum Kalem Gravür İşçiliği Gümüş Yüzük, sadece bir takı değil; güçlü duruşu, manevi derinliği ve ustalıkla işlenmiş detaylarıyla öne çıkan özel bir aksesuardır.