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Lapis Lazuli Dizi Taş - 8 mm

Ürün Kodu : SHR005
Öne Çıkan Bilgiler
Lapis Lazuli Dizi Taş - 8 mm Bu ürünü ister kredi kartı ile isterseniz kapıda ödeme satın alabilirsiniz.
Hediyesi :
1.953,00 TL
Havale Fiyatı : 1.855,35 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:SHR005
Metaryel:
Boyut:8 mm Boyu  / 8 mm Kalınlık
Kullanılan TAŞ:Lapis Lazuli Doğal Taş
Ağırlık:
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Lapis Lazuli Dizi Taş - 8 mm Detay Bilgisi
Doğaltaş dizileri toplamda 40cm. olup taşın ebatına göre farklılık arz eder. 
Örn: 8mm ebatında bir taş için 400mm / 8 mm = 50 adet taş tekabül etmektedir.
Toplu alımlar için lütfen stok Sorunuz.   
LAPİS LAZULİ TAŞININ ÖZELLİKLERİ
Lazpis Lazuli Taşının Vücuda Yararları Nelerdir ?
Doğadaki taşların arasında saf olmayan taşlardan biri olan Lapis Lazuli, lazurit ve diğer mavi minerallerin bileşimidir. Bütün buna rağmen o dünyanın en değerli taşlarından biri olma özelliklerinden bir şey kaybetmez. Çok eski medeniyetlerce de bilinen Lapis Lazuli, bir zamanlar Mısır Kralı Tutankamon'un mezarını süslerdi. Bu taş her zaman mavidir, ancak rengin yoğunluğu çıkarıldıkları bölgelere göre farklılıklar gösterir. Gece Taşı ya da Gerçek Taşı olarak da adlandırılan Lapis Lazuli, renginden dolayı göklerin sembolü olarak kabul edilir. İsim anlamı da "Göklerin Taşı" anlamını içermektedir. Küçük çocukları korkularından ve solunum yolu hastalıklarından uzak tuttuğu için çocuk taşı da denir. İskeleti kuvvetlendirir, tiroid bezlerini harekete geçirir. Tansiyon ve kaygıyı azaltıcı, canlandırıcı etkisi vardır. Zihinsel açıklık ve aydınlanma için kullanılır. Yaratıcı ifade, fiziksel yetenekler ve iletişim yeteneğini kuvvetlendirir. Terazi, yay ve balık burçlarının taşı olarak bilinir.
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