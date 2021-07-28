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Mineli Elif VAV Model 925 Ayar Gümüş Yüzükmodelleri ve çeşitleri çok uygun fiyatlar ve ödeme kolaylıklarıyla OSMANLI PAZAR 'da Bu ürünü ister kapıda Ödeme isterseniz Kredi Kartı ile alabilirsiniz.