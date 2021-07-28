Özellikler:

Hazir Döküm Ürün Usta İşi Mineli Gümüş yüzükler en güzel işlemeli yüzük modelleri ve çeşitleri çok uygun fiyatlar ve ödeme kolaylıklarıyla OSMANLI PAZAR 'da Bu ürünü ister kapıda Ödeme isterseniz Kredi Kartı ile alabilirsiniz