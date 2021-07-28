12,50 Gr. (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.

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TÜRK Yazılı Sağında ve Solunda KURT İşlemli 925 Ayar Gümüş Yüzük

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