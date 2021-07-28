Ud Esansı Öd Ağacı yağı, diğer İsimleri ile, Agalloch, Eagle wood, Aquilaria agollocha, Bois d’aigle, Calambac tır.

Ud, Genel olarak Hindistan’da yetişen bir ağacın parçalarıdır. 1. kalite Ud kokuları özellikle Kamboçya, Keşmir ve Çin’de yetişir. Osmanlı saray kokularının vazgeçilmezi olan ud kokuları, bir çok Osmanlı padişahının kullanmaya özen gösterdiği bir koku olup, aynı zamanda Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) efendimiz Cennet ehlini tasvif ederken "onların tarakları altın ve gümüş, terleri misk, buhurdanlıkları öd ağacındandır." buyurması Uda ayrı bir manevi boyut kazandırmıştır.

Toprak altında yıllarca bekletildikten sonra tütsü ve esans olarak kullanılan Hindistanda yetişen öd ağacının (Ud Hindi) kilosu 150 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor. Boyu 30 metreye kadar uzayabilen ağacının değeri, toprak altında kaldığı süre ve mantarlaşma (enfekte olma) derecesine göre değişiyor.

Özellikle Çin, Keşmir ve Hindistanda yetiştirilen ağaca, tüccarlar tarafından Arap Yarımadasına gemilerle taşındığı için Kust-i Bahri denilmiş. Yüzlerce yıldır tütsü olarak kullanılan bu ağaç, kokusu zencefili andıran yağının zahmetli uğraşlar sonucu çıkartılması ile parfüm sanayinin de gözdesi oldu. Dünyaca ünlü markalar, parfümlerinin içine Hindistan öd ağacı yağı ilave ederek, farklı kokularla müşterilerini cezbetme yarışına girişiyor. Arabistan Yarımadasındaki insanlar da Ud Hindi ağacından yapılan esans ve parfümlere yoğun ilgi gösteriyor.

KOKUSU GÜZEL OLDUĞU KADAR ŞİFALI DA

Hz. Muhammed (SAV)in Cennet ehlini tarif ederken, … onların tarakları altın ve gümüş, terleri misk, buhurdanlıkları öd ağacından, eşleri huriler... diyerek söz konusu ağacı övüyor.