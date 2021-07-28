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Natural Oud Hindi Kokusu / Naturel Oud Hindi Esansı

Ürün Kodu : SE017
Öne Çıkan Bilgiler
Bu koku kesinlikle alkol içermemektedir , esansın hasıdır . Bu ürünü Osmanlı Pazar Güvencesiyle Garanti ve Sertifikalı Olarak Alabilirsiniz .
Hediyesi :
3.977,00 TL
Havale Fiyatı : 3.778,15 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: SE017
Metaryel:
Boyut: 6ml
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık: (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

NOT: Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.

Natural Oud Hindi Kokusu / Naturel Oud Hindi Esansı
Efendimiz (s.a.v)in Kullandığı Koku Esans

 Kullanan Kişi Üzerindeki Etkisi :

Enerji Verir, Kuvvet Verir, Ferahlık Verir, Efendimizin Sünnetidir.
 
Ud Esansı Öd Ağacı yağı, diğer İsimleri ile, Agalloch, Eagle wood, Aquilaria agollocha, Bois d’aigle, Calambac tır.

Ud, Genel olarak Hindistan’da yetişen bir ağacın parçalarıdır. 1. kalite Ud kokuları özellikle Kamboçya, Keşmir ve Çin’de yetişir. Osmanlı saray kokularının vazgeçilmezi olan ud kokuları, bir çok Osmanlı padişahının kullanmaya özen gösterdiği bir koku olup, aynı zamanda Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) efendimiz Cennet ehlini tasvif ederken  "onların tarakları altın ve gümüş, terleri misk, buhurdanlıkları öd ağacındandır." buyurması Uda ayrı bir manevi boyut kazandırmıştır.

Toprak altında yıllarca bekletildikten sonra tütsü ve esans olarak kullanılan Hindistanda yetişen öd ağacının (Ud Hindi) kilosu 150 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor. Boyu 30 metreye kadar uzayabilen ağacının değeri, toprak altında kaldığı süre ve mantarlaşma (enfekte olma) derecesine göre değişiyor.

Özellikle Çin, Keşmir ve Hindistanda yetiştirilen ağaca, tüccarlar tarafından Arap Yarımadasına gemilerle taşındığı için Kust-i Bahri denilmiş. Yüzlerce yıldır tütsü olarak kullanılan bu ağaç, kokusu zencefili andıran yağının zahmetli uğraşlar sonucu çıkartılması ile parfüm sanayinin de gözdesi oldu. Dünyaca ünlü markalar, parfümlerinin içine Hindistan öd ağacı  yağı ilave ederek, farklı kokularla müşterilerini cezbetme yarışına girişiyor. Arabistan Yarımadasındaki insanlar da Ud Hindi ağacından yapılan esans ve parfümlere yoğun ilgi gösteriyor.

KOKUSU GÜZEL OLDUĞU KADAR ŞİFALI DA
Hz. Muhammed (SAV)in Cennet ehlini tarif ederken, … onların tarakları altın ve gümüş, terleri misk, buhurdanlıkları öd ağacından, eşleri huriler... diyerek söz konusu ağacı övüyor.

Ud Hindi ağacı güzel kokusunun yanı sıra sağlık alanında da kullanılıyor. Araştırmalar neticesinde öd ağacının; burun kanamalarına, kalp-damar açmaya, sinir sistemine, bademcik iltihabına, şişliklere, ağız yaralarına, nefes darlığı, astım ve bronşite, balgam söktürmeye, akciğer hastalıklarına, yorgunluğa, uykusuzluğa, mide ve bağırsak ağrılarına, ruhi bozukluğuna, dıştaki yara ve cilt hastalığına, egzama ve karaciğer, cildi güzelleştirmeye, adet düzensizliğine, böbrek ve idrar yollarındaki iltihap ve kumuna, kuvvet vermeye, cinsel gücü artırmaya ve idrarını tutamayanlara iyi geldiği belirtiliyor.
Ürün Etiketleri
sünnet kokular
naturel oud hindi kokusu
oud kokusu
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