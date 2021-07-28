GÜZEL KOKU RUHUN GIDASIDIR…

Bazı âlimler kokunun insan üzerindeki olumsuzluğu giderdiğini belirtmişlerdir.

Her surenin, her ayet-i kerimenin her esmanın ve hatta her harfin kendine has kokusu vardır. Algılayabilen ve okuyan için …

“Hz. Peygamber s.a.v.’in evinde “misk, kâfur, amber, ud/öd gibi ağaç yongaları yakılır ve bu suretle çıkan güzel kokulu dumanlarla ev tütsülenirdi.”

Hadis-i Şerifte ; “Her Müslümanın yedi günde bir yıkanması ve varsa güzel koku sürünmesi ALLAH’IN bir hakkıdır.”

“Cuma günü ihtilam olanın yıkanması, misvak kullanmak ve bulunca güzel koku sürmek vaciptir.”

“Erkeklerin kokuları kokusu duyulan ve rengi olmayandır. Kadınların sürünecekleri kokular ise; rengi olan fakat kokusu etrafa yayılmayanıdır.”

“Koku; hisseden, okuyabilen, düşünebilen ve gören için böyle bir hikmettir ”

Örneğin bir sohbet meclisinde manevi havayı etkili bir şekilde teneffüs etmek için misk kokusu kullanılabilir. Ama önemli kararlar alınacağı bir toplantıda hükmeden taraf olunduğu an sözünün dinlenmesini kolaylaştıracak bir etkiye sahip olan sandal sedir ve amber misk gibi karışımı bir koku kullanılabilir. Hekimler ise cilde yumuşaklık hissi veren, sinirleri yatıştıran, bedene dirilik ve gençlik hissi veren Portakal bergamod ve kayısı karışımı ya da çeşitli meyvelerin özlerinden oluşan kokuları tercih etmelidirler. Çünkü geçmişte bu tür kokular şifacılık için kullanılırdı.