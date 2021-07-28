GÜZEL KOKU RUHUN GIDASIDIR…
Bazı âlimler kokunun insan üzerindeki olumsuzluğu giderdiğini belirtmişlerdir.
Her surenin, her ayet-i kerimenin her esmanın ve hatta her harfin kendine has kokusu vardır. Algılayabilen ve okuyan için …
“Hz. Peygamber s.a.v.’in evinde “misk, kâfur, amber, ud/öd gibi ağaç yongaları yakılır ve bu suretle çıkan güzel kokulu dumanlarla ev tütsülenirdi.”
Hadis-i Şerifte ; “Her Müslümanın yedi günde bir yıkanması ve varsa güzel koku sürünmesi ALLAH’IN bir hakkıdır.”
“Cuma günü ihtilam olanın yıkanması, misvak kullanmak ve bulunca güzel koku sürmek vaciptir.”
“Erkeklerin kokuları kokusu duyulan ve rengi olmayandır. Kadınların sürünecekleri kokular ise; rengi olan fakat kokusu etrafa yayılmayanıdır.”
“Koku; hisseden, okuyabilen, düşünebilen ve gören için böyle bir hikmettir ”
Örneğin bir sohbet meclisinde manevi havayı etkili bir şekilde teneffüs etmek için misk kokusu kullanılabilir. Ama önemli kararlar alınacağı bir toplantıda hükmeden taraf olunduğu an sözünün dinlenmesini kolaylaştıracak bir etkiye sahip olan sandal sedir ve amber misk gibi karışımı bir koku kullanılabilir. Hekimler ise cilde yumuşaklık hissi veren, sinirleri yatıştıran, bedene dirilik ve gençlik hissi veren Portakal bergamod ve kayısı karışımı ya da çeşitli meyvelerin özlerinden oluşan kokuları tercih etmelidirler. Çünkü geçmişte bu tür kokular şifacılık için kullanılırdı.
Peygamber efendimizin ara sıra yaptıkları ve beğendikleri ameller ise, “müstehab” veya “mendub” adını alır. Bunlardan bazıları şunlardır: Yeni doğan çocuğa yedinci Gün isim koymak, güzel giyinmek ve güzel koku sürmek gibi.
İnsan kabre konulduğunda amel-i salihleri güzel surette, güzel kokulu ve güzel elbiseli olarak yanına gelir. “Beni bilmez misin?” der. O da der ki: “Sen kimsin ki, Allahü teala seni benim şu garib olduğum zamanda bana ihsan eyledi.” O da der ki: “Ben senin salih ( amelinim ) işlerinim. Korkma, mahzun olma. Biraz sonra Münker ve Nekir melekleri gelirler ve sana sual ederler. Onlardan korkma!” der.
Misk, bir ceylan türünün karnında bir kesecikte bulunan ve oradan elde edilen hoş kokulu bir maddedir. Amber ise Yunus’u a.s yutan balığın cinsinden olan bir balinadan elde edilen bir maddeden yapılan kokudur.
Peygamberimiz s.a.v., gündelik hayatında, “sükke” denilen bir koku kutusunu sürekli yanında bulundururdu. Seyahate çıktığında koku şişesini yanına almayı hiç ihmal etmezdi.
Peygamberimiz, s.a.v. kendisine güzel koku sunulduğunda reddetmezdi. Şöyle buyurmuştur: ‘İkram edilen üç şey reddedilmez; minder, süt ve güzel koku’
Bana dünyadan 3 şey sevdirildi…
‘Gözümün nuru namaz. Güzel koku ve eşlerim demiş..’
Ne güzel söylemiş kainatın misk kokulu Efendisi (sav)…
Koku sürünme… bütün peygamberlerin tabi olageldikleri sünnetlerdendir.
(Tirmizi)
Her göz zânidir. Şurası muhakkak ki kadın koku sürünür, sonra da erkek cemaate uğrarsa o da zâniyedir.
(Tirmizi)
Muhammed İbnu Ali (ra) anlatıyor: “Hz. Aişe’ye (ra) sordum: “Rasulullah (asm) hoş koku kullanır mıydı? ”
”Evet… misk ve amber kullanırdı” diye cevap verdi.
(Mevahib-i Ledünniye)
Sizden birine reyhan sunulduğu takdirde onu reddetmesin, zira o cennetten çıkmadır.
(Tirmizi)
Hz Aişe (ra) anlatıyor: “Rasulullah (asm) misk ve amber gibi renksiz koku maddeleri sürünürdü ve derdi ki: “Sürünme maddelerinin en iyisi misktir.”
(Tirmizi)
Güzel koku hem maddi hemde manevi şifa kaynağıdır…
Gül kokusu kalbi kuvvetlendirip ruha iyi gelirken ateşli baş ağrısını geçiriyor. Misk aklı güçlendirirken…menekşe solunum yollarına iyi geliyor… Kan portakalı hafızayı güçlendirir…
Tarih boyunca Kutsal mekanların arındırılması işlemi de yine güzel koku ve gül suyuyla yapılmaktadır…Bunlardan ilk fatihlerden Selahaddin Eyyübi hz. de Kudüsü fethinde Mescidi Aksayı baştan aşağı gül suyuyla yıkatmıştır…
Ulvi varlıkların sevdiği bazı kokular:
Gül, Safran, Misk Amber Melisa Ardıç, Kakule, Zencefil, Yasemin, Karanfil, Reyhan Lavanta, Çörek Otu, Sandal, Ud
Suflilerin sevdiği kokular: 1- Tütün (Sigara) kokusu, 2-Adamotu, 3-Lağım, 4-Artık ve Leş kokusu, 5-Kankurutan, 6-Yaban kavunu, 7-Yanık kokusu 8- Günlerdir temizlenmeyen insan kokusu. Ayrıca hoş olmayan tüm kokular onların sevdikleridir, gıdalarıdır.
“Koku adab ve usulüne riayet eden bir kul için muhteşem bir nimettir.”
Abdulkadir Geylani hazretleri Allah dostlarının genellikle tercihleri gül kokusu olmasına rağmen yinede manevi derecelerine has olsa gerek farklı kokuları kullandıkları olmuştur.
Abdulkadir Geylani hazretlerinin sevdiği kokuların başında ‘Misk’ “Gül” kokusu gelmektedir. Sonrasında ise “Itır”, “Menekşe” ve “İğde” kokusu gelir.
Üveyse-lKarani hazretlerinin kokusu karanfil’dir. Sembolü ise “Dağ Lalesi “ ( Gelincik çiçeği) dir.
Emir sultan hazretleri Erguvan kokusundan vazgeçmezdi.
Mahmud Sami Ramazanoğlu k.s ise “Gül” esansını tercih ederlerdi.
Bediüzzaman Said-i Nursi k.s ise meleklerin sevdiği koku olan “Tefarik” (Paçuli ) kokusunu yanından eksik etmezlerdi.
Hz Muhammed a.s ve bazı Peygamberlerin, asHabın kokularını birde evliya Çelebiden dinleyelim.
Meşhur seyyahımızın seyahat macerasına nasıl başladığını bilmeyenimiz yoktur. “Seyahatname” adlı eserinde, o meşhur rüyasını naklederken anlattıkları ise oldukça ilginçtir. Rüyasında Eminönü, Zindan kapı’daki Ahi Çelebi Camii’ndedir. Reisi, Resulullah s.a.v. olan ruhani bir meclistedir.
“Hz. Peygamber s.a.v’ in eli zağferen ve gül gibi kokardı. Fakat diğer peygamberlerin elleri ayva gibi kokardı. Hz. Ebubekir’in elleri kavun gibi kokardı. Hz. Ömer’in elleri amber kokusu gibiydi. Hz. Osman’ın menekşe gibi kokusu vardı. Hz. Ali’nin kokusu yasemin gibiydi. İmam Hasan, karanfil gibi; İmam Hüseyin, beyaz gül yaprağı gibi kokardı. Allah onların hepsinden razı olsun. Bu hal üzere mecliste bulunanların hepsinin mübarek ellerini öptüm.”
Kokuya sahip olabilmekte bir meziyettir. İnsanların birbirleri ile çekişmesi veya öfke hali dahi hoş kokuyu ortadan kaldırmaktadır. Kur’an-ı Kerim diyor ki: “Birbirinizle çekişmeyin, sonra korkuya kapılırsınız da kokunuz gider.”