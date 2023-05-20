Stok Kodu: DUA651 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 20*20 mm Kullanılan TAŞ: Damla Kehribar Taşı Ağırlık: 13,8 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Bereket Vefki ve Kenarlarında Koruma Vefki Hazırlanış Süresi: 3-5 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dip Not: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Rızık ve Bereket İçin Vefk



Her kim bu vefki yazıp üzerinde taşırsa ve iş yerinde bulundurursa işlerinde bereket meydana gelir ve rızkı artar. (Kaynak Evradı Bahaiyye Risalesi)







Koruma Vefki



Koruma Vefki isteyen kişinin isteği doğrultusunda Vefkin çalışmasına başlanır. Kişi ne için koruma talep ediyorsa, kişinin talebi doğrultusunda Vefk hazırlanır ve uygulamaları yapılır. Sonrasında vefkin çalışması ve isteğin, dileğin oluşması, duanın yerine gelmesi için verilen okuma, tütsü ve sayılara dikkat edilerek Koruma Vefkinin görevini yerine getirmesi beklenir.



Bu tür Muska, Vefk, yada Tılsımlar; kişileri dış etkenlere ve kötü enerjilere karşı korumak için yapılır.



Nazar, Büyü, Cin musallatı bazen kazadan beladan korunma, düşmanlardan korunma gibi kötü olaylar ve kötü enerjilerden korumak için kişiye özel olarak hazırlanan çalışmalardır.



Büyüye maruz kalmış bir insanın üzerinde ki etkileri temizledikten sonra, özellikle tavsiye dilen vefk çeşidi’tir. Koruma Vefki, kişiyi aynı insanlar tarafından yada başkaları tarafından yapılacak olan büyülere karşı korumakla birlikte, Aynı zamanda cinlere karşıda koruma altına alır.



Büyülerden korunmak için yapılacak en kestirme ve akıllıca işlemlerden biridir. Ancak kişinin ruhi ve fiziksel durumuna uygun bakım neticesinde kendisine neyi, ne zaman, nasıl yapılacağı kararlaştırılır ve bundan sonra işleme başlanılır.



Örneğin cin musallatı ve büyüden rahatsız olan bir kimseye bu duruma uygun bir vefk hazırlanmalıdır. Nazara karşı rahatsız olan bir insan için hazırlanacak vefk ise kişinin rahatsızlığına uygun olmalıdır. Bu tür Muska yada Vefkler kesinlikle büyü olarak adlandırılmamalıdır. Büyü ile hiçbir alakası olmayan bir işlemdir ve tamamen kişiye özel olarak hazırlanır.







Kehribar Taşı



Kehribar taşı, binlerce yıldıran süregelen tarihi ve doğal güzelliklerle dikkat çeken bir değerli taştır. Kehribar, fosilleşmiş bir yapı olarak bilinen organik bir maddedir ve ağaçlardan milyonlarca yıl önce yayılmıştı. Bu özellikler, ona eşsiz bir doğal taş özelliği kazandırır ve kültür çeşitlilerinde ve medeniyetlerde değerli bir nesne haline getirilmesini sağlar.



Kehribar taşı, genellikle sarı, kırmızı veya turuncu renklere sahip görüş yanı sıra bazen yeşil, mavi veya kahverengi tonlarda da bulunabilir. Renk bağlantılarını, yoksun organik madde miktarına bağlı olarak değişir. Bu değerli taşın en belirgin özellikleri biri, ışığı geçirmegen bir şekilde yarısaydamdır. Kehribar, varlıkların ışığın görüşüne izin verir ve bu da ona parlaklık ve canlılık katar.



Tarihi dış ağ, kehribar taşı eski çağlardan beri insanlar tarafından kullanılmaktadır. Antik çağlarda, kehribar ticaretinde büyük bir rol oynamıştır ve doğu ve batı arasındaki ticari amacı oluşturmuştur. Eski Yunanlar, Romalılar, Mısırlılar ve diğer birçok medeniyet, kehribarı değerli bir taş olarak kabul etmiş ve süs eşyaları, takılar ve heykeller yapmak için kullanmıştır. Kehribar, aynı zamanda iyileştirme amaçları için kullanılan ve iyileştirici bir yapıya sahip olduğuna inanılmıştır.



Bilimsel kaynaklar, kehribarın en büyük ilgi merkezi, fakir fosilleşmiş bitki ve böcek kalıntılarıdır. Bu kalıntılar, milyonlarca yıl önceki bitki örtüsü ve böcek organizmalarını belgeleyen önemli bir kaynaktır. Araştırmacılar, kehribar içindeki fosilleri inceleyerek geçmişteki ekosistemleri anlamada büyük bir yardımcı kaynak elde etmiştir.



Kehribar taşı aynı zamanda mistik ve doğal şifa özellikleriyle de yaşayacaktır. Bazı kişiler, kehribarın enerjisini dengeleyebileceğine, stresi azaltabileceğine, pozitif enerjiyi artırabileceğine ve zihinsel netliği teşvik edebileceğine inanır.



Kehribar Taşı, birçok takı ve aksesuar üretiminde kullanılsa da özellikle bebeği olan annelerin çok fazla araştırdığı ve nihayetinde tercih ettiği en etkili doğal taşların başında gelmektedir. Kehribar aslında; ağaçların fosilleşmiş reçinesidir. Doğada çok fazla bulunan kehribar, son dönemlerde hem anneler hem de takı seven kadın ve erkekler tarafından ilgi gören ürünlerin başında gelmeye başlamıştır.



Takı, aksesuar ve süs eşyalarının yapımında sıklıkla kullanılan kehribar; kolay kırılabilen, yumuşak ve genellikle açık sarı tonlarında bulunan bir doğal taştır. Sizler de kategorimizdeki ürünler ile orijinal kehribar tercihi yaparak tüm faydalarını anında görebilir ve tarzınızı daha büyüleyici ve kusursuz hale getirebilirsiniz.



Kehribar Taşı Çeşitleri ve Faydaları



Damla ve zar şekilleri gibi farklı çeşitlerde kullanılan kehribar taşı, insanın hem vücut hem de ruh sağlığına son derece iyi gelen bir doğal taştır. Damla kehribar modelleri; genellikle tüm takı, aksesuar ve süs eşyalarında kullanılabilirken zar kehribar, özellikle erkeklerin vazgeçemediği tesbih tasarımlarında ortaya harikalar çıkarmaktadır.



Ağrı kesici ve ateş düşürücü özeliği fazla olan kehribar, özellikle bebeklerin diş çıkarma döneminde süreci kolaylaştırması ve bebekleri rahatlatması ile bilinir. Ruha pozitif enerji verirken tüm kötü enerjiyi üzerinden atar ve migren gibi inatçı ağrılara karşı da büyük savaş verir. Tüm bu özellikleri sayesinde “Şifa taşı” olarak da bilinen kehribar; alerji, astım ve bronşit hastalıklarına karşı da son derece etkilidir.