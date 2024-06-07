Stok Kodu: OSM1800 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 15*20 mm Kullanılan TAŞ: Damla Kehribar Taşı Ağırlık: 12,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 3-5 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Kehribar Taşı

Kehribar Taşı, birçok takı ve aksesuar üretiminde kullanılsa da özellikle bebeği olan annelerin çok fazla araştırdığı ve nihayetinde tercih ettiği en etkili doğal taşların başında gelmektedir. Kehribar aslında; ağaçların fosilleşmiş reçinesidir. Doğada çok fazla bulunan kehribar, son dönemlerde hem anneler hem de takı seven kadın ve erkekler tarafından ilgi gören ürünlerin başında gelmeye başlamıştır.

Takı, aksesuar ve süs eşyalarının yapımında sıklıkla kullanılan kehribar; kolay kırılabilen, yumuşak ve genellikle açık sarı tonlarında bulunan bir doğal taştır. Sizler de kategorimizdeki ürünler ile orijinal kehribar tercihi yaparak tüm faydalarını anında görebilir ve tarzınızı daha büyüleyici ve kusursuz hale getirebilirsiniz.

Kehribar Taşı Çeşitleri ve Faydaları

Damla ve zar şekilleri gibi farklı çeşitlerde kullanılan kehribar taşı, insanın hem vücut hem de ruh sağlığına son derece iyi gelen bir doğal taştır. Damla kehribar modelleri; genellikle tüm takı, aksesuar ve süs eşyalarında kullanılabilirken zar kehribar, özellikle erkeklerin vazgeçemediği tesbih tasarımlarında ortaya harikalar çıkarmaktadır.

Ağrı kesici ve ateş düşürücü özeliği fazla olan kehribar, özellikle bebeklerin diş çıkarma döneminde süreci kolaylaştırması ve bebekleri rahatlatması ile bilinir. Ruha pozitif enerji verirken tüm kötü enerjiyi üzerinden atar ve migren gibi inatçı ağrılara karşı da büyük savaş verir. Tüm bu özellikleri sayesinde “Şifa taşı” olarak da bilinen kehribar; alerji, astım ve bronşit hastalıklarına karşı da son derece etkilidir.