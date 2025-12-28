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Allah Muhammed Yazılı El Kazıması Minimal Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : DUA805
Öne Çıkan Bilgiler
Allah Muhammed Yazılı El Kazıması Minimal Gümüş Yüzük, sade tasarımı ve derin manevi anlamıyla öne çıkan özel bir yüzük modelidir.
Seçiniz :
Yüzük Ölçümü Nasıl Öğrenebilirim ?
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Seçiniz :
2.820,00 TL
Havale Fiyatı : 2.679,00 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: DUA805
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 13*19 mm
Kullanılan TAŞ:  
Ağırlık: 8,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı: Allah Muhammed Yazılı
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:  
     
 

Allah Muhammed Yazılı El Kazıması Minimal Gümüş Yüzük

Allah Muhammed Yazılı El Kazıması Minimal Gümüş Yüzük, sadelikten gelen zarafeti ve İslam inancının en kutsal iki ismini bir araya getiren anlam yüklü bir tasarımdır. Üzerinde yer alan “Allah” ve “Muhammed” (s.a.v.) yazıları, ustalar tarafından el kazıması yöntemiyle işlenmiş olup yüzüğe hem estetik hem de derin bir manevi değer kazandırır. Minimal tasarımı sayesinde günlük kullanım için de son derece uygundur.

🔸 “Allah” ve “Muhammed” Yazısının Manevi Anlamı ve Faziletleri

“Allah” ismi, yüce yaratıcıyı temsil ederken; “Muhammed” ismi, Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) hatırlatarak kalpte sevgi, bağlılık ve huzur uyandırır.

  • Kalbi zikir hâlinde tutmaya vesile olur

  • Manevi huzur ve sükûnet sağlamaya yardımcı olur

  • İnancı güçlendirir, kişiye moral ve metanet kazandırır

  • Kötü düşüncelerden uzak durmaya yardımcı olduğuna inanılır

Bu kutsal isimleri üzerinde taşımanın, kişiye sürekli bir hatırlatma ve manevi farkındalık kazandırdığı kabul edilir.

🔸 Minimal Tasarımın Anlamı

Minimal tasarım, sadeliği ve tevazuyu temsil eder. Gösterişten uzak bu yüzük, maneviyatı ön planda tutanlar için özel olarak tasarlanmıştır.

🔸 925 Ayar Gümüş ve El Kazıması İşçilik

925 ayar gümüşten üretilen yüzük, dayanıklı yapısı ve sade şıklığıyla uzun yıllar güvenle kullanılabilir. El kazıması yazılar sayesinde her yüzük kendine özgü bir karakter taşır.

🔸 Kimler İçin Uygun?

  • Manevi değeri yüksek takıları tercih edenler

  • Sade ve minimal tasarımları sevenler

  • Günlük kullanım için anlamlı bir yüzük arayanlar

  • Sevdiklerine özel ve anlamlı bir hediye vermek isteyenler

Allah Muhammed Yazılı El Kazıması Minimal Gümüş Yüzük, yalnızca bir aksesuar değil; inancı, sadeliği ve maneviyatı bir arada taşıyan özel bir anlam sembolüdür.

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