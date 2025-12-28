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|Stok Kodu:
|DUA805
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|13*19 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Ağırlık:
|8,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
|
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Allah Muhammed Yazılı
|Hazırlanış Süresi:
|
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
|
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
Allah Muhammed Yazılı El Kazıması Minimal Gümüş Yüzük, sadelikten gelen zarafeti ve İslam inancının en kutsal iki ismini bir araya getiren anlam yüklü bir tasarımdır. Üzerinde yer alan “Allah” ve “Muhammed” (s.a.v.) yazıları, ustalar tarafından el kazıması yöntemiyle işlenmiş olup yüzüğe hem estetik hem de derin bir manevi değer kazandırır. Minimal tasarımı sayesinde günlük kullanım için de son derece uygundur.
“Allah” ismi, yüce yaratıcıyı temsil ederken; “Muhammed” ismi, Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) hatırlatarak kalpte sevgi, bağlılık ve huzur uyandırır.
Kalbi zikir hâlinde tutmaya vesile olur
Manevi huzur ve sükûnet sağlamaya yardımcı olur
İnancı güçlendirir, kişiye moral ve metanet kazandırır
Kötü düşüncelerden uzak durmaya yardımcı olduğuna inanılır
Bu kutsal isimleri üzerinde taşımanın, kişiye sürekli bir hatırlatma ve manevi farkındalık kazandırdığı kabul edilir.
Minimal tasarım, sadeliği ve tevazuyu temsil eder. Gösterişten uzak bu yüzük, maneviyatı ön planda tutanlar için özel olarak tasarlanmıştır.
925 ayar gümüşten üretilen yüzük, dayanıklı yapısı ve sade şıklığıyla uzun yıllar güvenle kullanılabilir. El kazıması yazılar sayesinde her yüzük kendine özgü bir karakter taşır.
Manevi değeri yüksek takıları tercih edenler
Sade ve minimal tasarımları sevenler
Günlük kullanım için anlamlı bir yüzük arayanlar
Sevdiklerine özel ve anlamlı bir hediye vermek isteyenler
Allah Muhammed Yazılı El Kazıması Minimal Gümüş Yüzük, yalnızca bir aksesuar değil; inancı, sadeliği ve maneviyatı bir arada taşıyan özel bir anlam sembolüdür.