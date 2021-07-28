SAFİR

Ortaçağda krallar tarafından korunma amacı ile kullanılmakla birlikte yargılama yapacakları mahkemelerde adil olmak içinde kullanılmıştır. Bu taşın uzlaşma sağlayacağına ve kan dökülmesine engel olacağına inanılırdı. Zehirli bir yılan ile bu taşın bir kaba koyulduklarında yılanın öldüğünü söylerler. Safir, yakut, zümrüt gibi kralların taçlarında kullanılarak efsaneleşmiştir. Simyacılar tarafından kullanılan safir büyücüler tarafından da rağbet görmüştür. Vebaya karşı da kullanılmıştır.

Safir Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Safir, Gökyakut, Kader Taşı,

Sertliği : 9

Özgül Ağırlığı : 4 - 4,1

Kimyasal Grubu : Oksitler

Bağlı Olduğu Grup : Korund

Diğer Grup Üyeleri : Yakut

Yapısal Görünümü : Saydam, yarısaydam

Parlaklığı : Elmas gibi sert, camsı

Uyumlu Olduğu Element : Ateş, Hava

Uyumlu Olduğu Şakra : Kök, Gortlak, Alın

Rengi : Asıl olarak gece mavisidir, ancak kırmızı haricinde tüm renklerde de olabilir.

Sembolü Olduğu Hususlar : Sadakat, Aşk, Özlem

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Hindistan, Tayland, Sri Lanka, Afganistan, Avustralya, Brezilya, Pakistan ve Rodezya

Maddi hayallerinizi ve arzularınızı gerçekleştirmek için gerekli çabayı göstererek çalışmanızı sağlar.

Maddi hayallerinizi ve arzularınızı gerçekleştirmek için gerekli çabayı göstererek çalışmanızı sağlar. Başarı karşısında bu başarıya karşı duyulacak kibir duygusunu dengeler

Başarı karşısında bu başarıya karşı duyulacak kibir duygusunu dengeler Ortaklar arasında sadakat sağlar.

Ortaklar arasında sadakat sağlar. Sinir sistemi ve tiroid bezlerinin işlevini düzenler. İştahı azaltır.

Sarı safir:

Çocukluk travmalarının tedavisinde kullanılır.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA