SAFİR TAŞININ ÖZELLİKLERİ

Safir Taşının Vücuda Yararları Nelerdir ?

Dünyanın en pahalı ve değerli taşları arasında bulunan safir ler, sert ısılara dayanıklı ve muhteşem mavi renkte ve beyaz damarlı olurlar. Dünya yüzünde en değerli ve ünlü Safirler Hindistan'dan çıkmışlardır. Mohs ölçeğine göre Safir Elmastan sonra gelen sertlik derecesine sahiptir. Safirler saf iken renksiz bir mineral olan Korondumun bir çeşididir.