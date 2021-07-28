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|Stok Kodu:
|HDK016
|Metaryel:
|Özel Ayarlanabilir Hint Düğümü
|Boyut:
|46,50cm
|Kullanılan TAŞ:
|Orjinal Turmalin Taşlı
|Ağırlık:
|107,50 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Turmalin Taşının Vücuda Yararları Nelerdir ?
Pozitif ve negatif kutuplara sahiptir. Elektriksel olarak değişik ve olağandışı bir taştır. Çeşitli renklere ve karışık renk biçimlerine sahiptir. Mücevher ve süs eşyası yapımında tercih edilir.Uyku verici özelliğe sahiptir. Beden ve zihni kuvvetlendirdiğine, duyarlılık sağladığına ve anlayışı arttırdığına inanılır. Konsantrasyon, sezgisel güçleri arttırdığına ve koruyucu etkileri olduğu da söylenmektedir.