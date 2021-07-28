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Osmanlı Armalı Onix Taşlı 925 Ayar Gümüş Tesbih
Öne Çıkan Bilgiler
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Hediyesi :
Havale Fiyatı :
3.922,55
TL
%5 İndirim
Oniks Taşının Ruhsal Faydaları:
- Mutluluk, kendine güven, stres azaltıcı, depresyon üzerinde etkili bir taştır.
- Nazar konusunda en etkili taşlardan biridir, olumsuz enerjiye karşı kişiyi korur.
- Sakinleştirme özelliği vardır.
- Cesaret ve şans getirdiğine inanılır.
- Odaklanma güçlüğü çeken kişilerin konsantrasyonuna olumlu etki sağladığı bilinmektedir.
- Kadın erkek ilişkisinde dengeleyici etki gösterir.
- Kaygıyı azaltır ve gelecek konusunda rahatlama sağlar.
Oniks Taşının Fiziksel Faydaları:
- Oniks taşının özellikleri Sinirleri ve heyecan merkezini yatıştırır.
- Dinlendiricidir. İşitme güçlüklerinde etkili bir taştır, duymayı artırıcı etkisi vardır.
- İç kulak hastalıklarında, tene temas etmesi koşuluyla iyileştirici etki gösterir.
- Bedenin rahatsızlık hissedilen bölgesine günde birkaç kez kuru temas etmesi halinde, ağrıyı hafifletici etki gösterir.
- Aşırı cinsel istekliliğin azalmasında etkilidir.
- Rahim hastalıklarında olumlu etkisi vardır..
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