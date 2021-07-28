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Fasetli Onix Doğal Taşlı Ayyıldız İmame ve Püsküllü Gümüş Tesbih

Ürün Kodu : İMT032
Öne Çıkan Bilgiler
Özel Tasarım Onix Doğal Taşlı Gümüş İmame ve Püsküllü Tesbihi Sitemizden İster Kredi Kartı isterseniz Kapıda Ödeme Alabilirsiniz.
Hediyesi :
4.067,00 TL
Havale Fiyatı : 3.863,65 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: İMT032
Metaryel: Fasetli Onix TAŞ + 925  Ayar Gümüş Yüzük
Kullanılan TAŞ: Fasetli Onix

Ağırlık: 36,30 gr (+/-1,5)
Tane Kesim Şekli: Küre Fasetli Kesim
Tane Kalınlığı: 8mm / 8mm

Tesbih Toplam Uzunluğu: 26,80 cm
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde

Özellikler:
İMAME VE PÜSKÜL TASARIMI TAMAMEN 925 AYAR GÜMÜŞTÜR
Oniks Taşının Ruhsal Faydaları:
  • Mutluluk, kendine güven, stres azaltıcı, depresyon üzerinde etkili bir taştır.
  • Nazar konusunda en etkili taşlardan biridir, olumsuz enerjiye karşı kişiyi korur.
  • Sakinleştirme özelliği vardır.
  • Cesaret ve şans getirdiğine inanılır.
  • Odaklanma güçlüğü çeken kişilerin konsantrasyonuna olumlu etki sağladığı bilinmektedir.
  • Kadın erkek ilişkisinde dengeleyici etki gösterir.
  • Kaygıyı azaltır ve gelecek konusunda rahatlama sağlar.
Oniks Taşının Fiziksel Faydaları:
  • Oniks taşının özellikleri Sinirleri ve heyecan merkezini yatıştırır.
  • Dinlendiricidir. İşitme güçlüklerinde etkili bir taştır, duymayı artırıcı etkisi vardır.
  • İç kulak hastalıklarında, tene temas etmesi koşuluyla iyileştirici etki gösterir.
  • Bedenin rahatsızlık hissedilen bölgesine günde birkaç kez kuru temas etmesi halinde, ağrıyı hafifletici etki gösterir.
  • Aşırı cinsel istekliliğin azalmasında etkilidir.
  • Rahim hastalıklarında olumlu etkisi vardır..
Bu tesbihin imamesi ve püskülü sitemiz içerisindeki modellerle değiştirelebilir.
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