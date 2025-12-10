Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Sedef Kabuk Üzerine Elde Oyma Sanatıyla Kişiye Özel İsim Yazılı tasarım, tamamen el işçiliğine dayanan ince bir sanat formunu doğal sedefin ruh sakinleştirici enerjisiyle buluşturan özel bir üründür. Deniz kabuğundan elde edilen orijinal sedef, yüzyıllardır hem estetik hem de manevi atmosferiyle bilinen bir doğal malzeme olarak kullanılır. Işığı yansıtan, huzur veren ve ortama ferahlık katan yapısı sayesinde dekoratif objelerde sıkça tercih edilir.

Bu özel çalışmada ustanın ince oyma tekniğiyle seçtiğiniz isim ya da yazı, sedef yüzeyine özenle işlenir. Kişiye özel bir isim yazılması ürünün hem anlamını hem de manevi değerini artırır; kişinin kendine ait enerjisini taşıdığına inanılan özel bir obje hâline getirir.

🌙 Sedefin Manevi ve Enerjik Faydaları

Sedef, sakinlik, arınma ve pozitif enerji çekme özelliğiyle bilinen doğal bir materyaldir.

Bilinen faydaları:

Ortamda huzur ve pozitif enerji oluşturur.

Ruhsal dalgalanmaları yumuşatarak sakinlik ve dinginlik verir.

Enerji temizliği yaparak negatif frekansları uzaklaştırır.

Kalbi ferahlatır, stres ve gerginliği azaltır.

Bereket, bolluk ve huzur enerjisi çektiğine inanılır.

Hem manevi hem estetik açıdan güçlü bir etkiye sahiptir.

✨ Kişiye Özel İsmin Manevi Anlamı

Bir objeye isim yazdırmak, geleneksel olarak o objeyi kişinin enerjisine özel kılmak anlamına gelir.

Bu yönüyle taşıdığı bazı manevi anlamlar:

Kişiye ait enerjiyi güçlendirdiğine inanılır.

Sahiplik ve aidiyet hissi artırır.

Hediyelik olarak verildiğinde samimiyet, sevgi ve değer verme ifadesi taşır.

Manevi anlamda kişiyi temsil eden güçlü bir sembol olur.

Kişinin yaşam alanına pozitif bir enerji ve kişisel bir dokunuş katar.

İsim oyma sanatıyla birleştiğinde hem estetik hem manevi değeri yüksek bir obje ortaya çıkar.

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