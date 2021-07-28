Stok Kodu: CSK02 Metaryel: Yeni Döküm Malzeme Kullanılan TAŞ: Sıkma Kehribar

Ağırlık: 26,80 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir Tane Kesim Şekli: Arpa Kesim Tane Kalınlığı: 14 mm / 10 mm

Tesbih Toplam Uzunluğu : 45,5 cm Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Hazırlanış Süresi: 5-7 İş Günü İçerisinde

Özellikler: Grup Sallama

Kehribar bildiğimiz çam reçinesinin çok uzun yıllar sonrasında fosilleşmiş ve taşlaşmış halidir. Açık sarıdan kızıla kadar çeşitli renklerde ve tonlarda olabilmektedir.



Kehribar guatr, baş ağrısı gibi hastalıklara iyi geldiği tespit edilmiş ve süs eşyası olarak kullanıla gelmiştir. Sol elle tutulduğunda bedenin kötü elektrik yükünü ve negatif enerjiyi topladığı için mistik bilgeler tespih olarak kullanmayı tercih etmişlerdir. Keza yine guatrı olan bayanlarında kolye ve gerdanlık olarak da kullanıldığı bilinmektedir.



Kehribara olan talebin artması değerli taşlarda olduğu gibi kehribarında imitasyonlarının yapılmasına sebep olmuş , Peki, hakikisi yararlı ve yapma denilen imitasyonları zararlı olan kehribarlar nasıl bilebiliriz?



Ülkemizde tespih yapımında özellikle kullanılan ve sıkça karşımıza çıkan sıkma kehribar yada Osmanlı pres kehribarları denilen kehribarlar gerçek hakiki kehribar mıdır? işte bu soruların yanıtını bilgimiz elverdiğince paylaşacağız.







Değerli okurlar sıkma kehribar denilen materyal kesinlikle polyester ve bakalit malzemedir asla kat’a kehribar ile alakası yoktur. 19.yüzyılda bakalit bulunduktan sonra patenti alınıp yapay kehribarlar üretilmiştir. Üretilen bu malzemeler Osmanlı yada gelmiş ve tespih olarak da tasarlanmışlardır. Kesinlikle kehribar değildir. Formülünde polyester ve çeşitli kimyasallar ve reçine vardır. Çok ciddi fiyatlara satılan Osmanlı sıkma kehribarı sadece eski tarihi olması hasebiyle değerlendirilebilir ancak kehribar olarak asla kıymeti yoktur.



Günümüzde hemen hemen bütün teşbihçilerde kehribar olarak satılan 150 TL ve 1000 TL arasında satılan ve adına sıkma yada pres denilen kehribar tıpkı dökme mermerler gibi atölyelerde formülize edilerek dökülen polyester malzemelerdir. Adına kehribar denilmesi onu asla hakiki kehribar yapmamaktadır. Yine çok yüksek fiyatlara satılan ve adına katalin denilen kehribarlarda asla hakiki kehribar değildirler.



Sıkma Kehribar Nasıl Anlaşılır

Bakalit gibi katalinde kimyasal birleşen ve çok az reçine katılarak elde edilen yapay üründür. Eski bakalit malzemelerden daha kaliteli olmasından başka ayrıcalığı asla yoktur. Yine hakiki kehribarın verdiği yukarıda yazılan faydalar bu malzemelerde yoktur. Ciddi fiyatlara satılması çoğunlukla alıcıların bilinçsizliğinden ileri gelmektedir. Hakiki kehribar altından daha kıymetlidir. 99 yada 33 lük bir hakiki kehribar birkaç bin TL den on binlerce TL varıncaya dek değerleri olabilmektedir. Peki hakiki kehribar ile yapay denilen (sıkma, toz, alman maskotu veya Polonya sıkması yada katalin ) malzemeyi nasıl ayırt edebiliriz bu husus ile ilgili yine bilgilerimizi paylaşalım.







Damla kehribar tesbihlere ısıl işlem uygulandığında yani ısıtıldığında çıra kokusuna benzer bir koku yaymaktadırlar. Tabiki böyle oluyor diye tesbihi yakmaya çalışmanızı tavsiye edilmez avuç içinde sürtünerek kazandırılmış ısıyla elinize hafif de olsa bir koku bulaşacaktır .Hakiki kehribarlarda koku yada toz çekme testi kesinlikle yüzde yüz doğru bir yol değildir. Zira yapay kehribarlara reçine esansları konulmaktadır. Yine kül çekme testide kehribarların doğruluk testinde kesin yargı içermezler. En doğru test kızılötesi testidir ve bunu uzmanlar yapıp kehribarı sertifike etmektedirler. Bu bilgilerden sonra kesin yargı veremeyeceğimizi bildikten sonra yine de kesin olmasa da görsel olarak kehribar ayırt edilebilir. Hakiki kehribar bakıldığında saydam kısımlarında zerrecikler görülür. Tekdüze renk olmaz örnek olarak damla kehribarda sarıdan daha koyu sarı arasında renk sarmalı mevcuttur. Ateş kehribarı adı altında piyasada satılan kehribarlara bakıldığında tek tonda kırmızı ve lekesizdirler. Aşağıda hakiki kehribar ve sıkma kehribar ve de Osmanlı sıkması denilen kehribara örnek var.