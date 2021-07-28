Kehribar Nedir ?

Kehribar Tesbihler Asırlardır kültürümüzde olmuş ve insanların ilgisini çekmiştir.İnsanlar bu tesbihi satın almış ve kullanmışlardır. Günümüzdede bu tesbihe olan ilgi, devam etmektedir.Günümüz şartlarında gelişen teknoloji ve sanayi üretimi sahteciliği de beraberinde getirmiştir.

kehribar bakıldığında saydam kısımlarında zerrecikler görülür. Günlük hayatta gördüğümüz her maddenin her üretimin bir sahtesini görür olduk.Tesbih gibi kullanışlı bir aksesuarında ekonomik kaygı güden bazı kesimler tarafından sahtesinin üretilmeye başlandığını hemen hemen herkes biliyor. Hakikibakıldığında saydam kısımlarında zerrecikler görülür.

Tekdüze renk olmaz örnek olarak damla kehribar da sarıdan daha koyu sarı arasında renk sarmalı mevcuttur. Ateş kehribar ı adı altında piyasada satılan kehribar lara bakıldığında tek tonda kırmızı ve lekesizdirler.