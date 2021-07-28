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Mavi Mineli Tamamı Usta Yapımı 925 Ayar Gümüş Tesbih Bu Ürünü İster Kapida Ödeme İster Kredi Kartı ile Alabilirsiniz. Ürünümüz Faturalı ve Sertifikası İle Gönderilir.