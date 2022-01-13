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Oltu taşı, Depresyon üzerinde etkili oluşu ile stresi azaltır, kişinin pozitif enerji ve mutlulukla dolmasını sağlar. Sabır verici ve gerginlik giderici etkisi bulunur. Oltu taşı tesbihler Osmanlı Pazar'da uygun fiyatlara...