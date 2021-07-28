TükendiGelince Haber Ver
|Stok Kodu:
|TRG001
|Metaryel:
|Kullanılan TAŞ:
|Caretta Caretta Kabuğu
|Ağırlık:
|51,50 gr (+/-1,5)
|Tane Kesim Şekli:
|Beyzi Kesim
|Tane Kalınlığı:
|10 mm. x 12,5 mm
|Tesbih Toplam Uzunluğu:
|45 cm
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Hazırlanış Süresi:
|1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler: