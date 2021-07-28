 x
İletişim
E-Ticaret Sektöründe 15 Yıllık Tecrübe
Kargo Takip
Menü
Favorilerim
Kargo Takip
Giriş Yap
Kayıt Ol
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

Turgay Karaman Yapımı Fildişi Çeşm-i Bülbül Gümüş İşlemeli Tesbih

Ürün Kodu : TRG009
Öne Çıkan Bilgiler
Turgay Karaman Ustanın el emeği ve her tanesinde 119 Adet 1000 Ayar Gümüş Çakması Vardir. Toplamda 6000 Adet Gümüş Çakmalı FİLDİŞİ Çeşmi-i Bülbül Koleksiyonluk Mükemmel tesbidir.
Hediyesi :
136.307,00 TL
Havale Fiyatı : 129.491,65 TL %5  İndirim
Favorilerim Fiyat Alarmı
WHATSAPP SİPARİŞ HATTI

Tükendi

Gelince Haber Ver
iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Stok Kodu:TRG009
Metaryel:1000 Ayar Gümüş
Kullanılan TAŞ:Fildişi Çeşm-i Bülbül

Ağırlık:40 gr (+/-1,5)
Tane Kesim Şekli:Yuvarlak Uclu Kesim
Tane Kalınlığı:9mm / 10mm

Tesbih Toplam Uzunluğu:35,50 cm
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Hazırlanış Süresi:1-3 İş Günü İçerisinde

Özellikler:
  • Tamamen El Yapımıdır.
  • Her Bir Tanede 119 Tane Gümüş Çakmasi Vardir
  • Toplamda 6000 Adet Çakma vardir.
  • Oyma İmame ve Tepelik mevcuttur.
  • 9mm/10mm Tane boyutları vardir.

Fildişi

Fildişi genel olarak süsleme sanatında kullanılan bir materyaldir. Eski zamanlarda yaşam sürmüş olan çok sayıda medeniyetin sanat eserleri bırakmak adına fildişini kullandıkları bilinmektedir. Fildişi için eski çağlar ele alındığında bu materyalin, mobilya, ziynet eşyası, bilardo topu, tesbih alanında yoğun bir şekilde kullanıldığı karşımıza çıkmaktadır.

Çeşm-i Bülbül

Çeşm-i bülbül (Bülbülün gözü), 18. yüzyılın sonunda III. Selim’in Mevlevi dervişi Mehmet Dede’yi cam tekniklerini öğrenmek için Venedik’e göndermesi sonucunda ortaya çıkmış bir cam işleme sanatıdır. Mehmet Dede opal cam tekniğini öğrendiği Venedik’ten dönüşte Beykoz’da bir atölye açmış, Dede’nin Venedik’ten getirdiği bu tekniğin geliştirilmesiyle çeşm-i bülbül ortaya çıkmıştır. Bu değerli ürünün imalatını yaygınlaştıran kişi ise Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa'dır. Bu teknikte üretilen camların deseni bülbül gözüne benzetildiği için Çeşm-i Bülbül "Bülbül Gözü” olarak adlandırılmaktadır ve geleneksel üretim metodu ile üretilmesine devam edilmektedir. Çeşm-i Bülbül, yaratılışında kullanılan özel camcılık teknolojisinin yanı sıra, uzun işlemler ve yaratıcılık gerektiren bir üründür. Başlıca özelliği, ince ve renkli cam çubukların yüksek ısıda eriyip, su gibi olmuş camın içine yerleştirilmesidir. "Dönerek burulan" çizgiler, o cam formu biçimlendiren ustanın hünerini ve üslûbunu yansıtırlar.Çeşm-i bülbül olarak adlandırılan ürünler arasında vazo, sürahi, şekerlik, tesbih, kase ve tabak gibi formlar bulunur.
Benzer Ürünler
Son İncelenenler
Osmanlı Pazar Blog
son blog yazılarımızı burada görebilirsiniz
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları

27 Mayıs 2025
İncile
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?

27 Mayıs 2025
İncile
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları

27 Mayıs 2025
İncile
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?

27 Mayıs 2025
İncile
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

27 Mayıs 2025
İncile
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu

21 Mayıs 2025
İncile
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması

21 Mayıs 2025
İncile
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği

21 Mayıs 2025
İncile
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.