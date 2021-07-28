Fildişi

için eski çağlar ele alındığında bu materyalin, mobilya, ziynet eşyası, bilardo topu,

genel olarak süsleme sanatında kullanılan bir materyaldir. Eski zamanlarda yaşam sürmüş olan çok sayıda medeniyetin sanat eserleri bırakmak adına

Çeşm-i Bülbül

Çeşm-i bülbül

(

Bülbülün gözü

), 18. yüzyılın sonunda

III. Selim

’in Mevlevi dervişi Mehmet Dede’yi cam tekniklerini öğrenmek için

Venedik

’e göndermesi sonucunda ortaya çıkmış bir cam işleme sanatıdır. Mehmet Dede opal cam tekniğini öğrendiği

Venedik

’ten dönüşte Beykoz’da bir atölye açmış, Dede’nin

Venedik

’ten getirdiği bu tekniğin geliştirilmesiyle çeşm-i bülbül ortaya çıkmıştır. Bu değerli ürünün imalatını yaygınlaştıran kişi ise Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa'dır. Bu teknikte üretilen camların deseni bülbül gözüne benzetildiği için

Çeşm-i Bülbül

"Bülbül Gözü” olarak adlandırılmaktadır ve geleneksel üretim metodu ile üretilmesine devam edilmektedir.

Çeşm-i Bülbül

, yaratılışında kullanılan özel camcılık teknolojisinin yanı sıra, uzun işlemler ve yaratıcılık gerektiren bir üründür. Başlıca özelliği, ince ve renkli cam çubukların yüksek ısıda eriyip, su gibi olmuş camın içine yerleştirilmesidir. "Dönerek burulan" çizgiler, o cam formu biçimlendiren ustanın hünerini ve üslûbunu yansıtırlar.

Çeşm-i bülbül

olarak adlandırılan ürünler arasında vazo, sürahi, şekerlik,

, kase ve tabak gibi formlar bulunur.