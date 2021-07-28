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|Stok Kodu:
|TRG008
|Metaryel:
|Fildişi Tesbih üzeri 14 Ayar Altın
|Kullanılan TAŞ:
|14 Ayar Orjinal Swarovski ve Mercan Taş
|Ağırlık:
|49,60 gr (+/-1,5)
|Tane Kesim Şekli:
|Beyzi Kesim Üzeri Kuğu Model İşleme
|Tane Kalınlığı:
|8,5 mm / 12 mm
|Tesbih Toplam Uzunluğu:
|42,00 cm
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Hazırlanış Süresi:
|1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Fildişi genel olarak süsleme sanatında kullanılan bir materyaldir. Eski zamanlarda yaşam sürmüş olan çok sayıda medeniyetin sanat eserleri bırakmak adına fildişini kullandıkları bilinmektedir. Fildişi için eski çağlar ele alındığında bu materyalin, mobilya, ziynet eşyası, bilardo topu, tesbih alanında yoğun bir şekilde kullanıldığı karşımıza çıkmaktadır.
Tesbihin Genel Özelikleri