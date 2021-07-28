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Turgay Karaman Yapımı Mercan ve 14K Altın İşlemeli Fildişi Tesbih

Ürün Kodu : TRG008
Öne Çıkan Bilgiler
Turgay Karaman Ustanın el emeği ve her tanesinde 6 Adet Mavi Swarovski ve Mercan Taş işlemeli 250 adet 14 ayar Altın Kuğu Model Çakma işlemeli FİLDİŞİ Koleksiyonluk Mükemmel tesbi
Hediyesi :
146.218,00 TL
Havale Fiyatı : 138.907,10 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:TRG008
Metaryel:Fildişi Tesbih üzeri 14 Ayar Altın
Kullanılan TAŞ:14 Ayar Orjinal Swarovski ve Mercan Taş

Ağırlık:49,60 gr (+/-1,5)
Tane Kesim Şekli:Beyzi Kesim Üzeri Kuğu Model İşleme
Tane Kalınlığı:8,5 mm / 12 mm

Tesbih Toplam Uzunluğu:42,00 cm
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Hazırlanış Süresi:1-3 İş Günü İçerisinde

Özellikler:
Fildişi genel olarak süsleme sanatında kullanılan bir materyaldir. Eski zamanlarda yaşam sürmüş olan çok sayıda medeniyetin sanat eserleri bırakmak adına fildişini kullandıkları bilinmektedir. Fildişi için eski çağlar ele alındığında bu materyalin, mobilya, ziynet eşyası, bilardo topu, tesbih alanında yoğun bir şekilde kullanıldığı karşımıza çıkmaktadır.

Tesbihin Genel Özelikleri

  • Tamamen El Yapımıdır. Sulu Makine Kullanılmaz.
  • Her Bir Tanede 6 Tane Mavi Swarovski ve Mercan Çakmasi Vardir
  • Toplamda 250 Adet14 Ayar Altın /Kuğu Model işlemesi  vardir.
  • Koleksiyonluk ve Günlük Kullanıma Uygundur.
  • 8,5 mm/12mm Tane boyutları vardir.
  • Ustamız istenilen boy, ebat ve malzemeden üretim yapabilmektedir.  Konu ile ilgili iletişime geçebilirsiniz. 
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