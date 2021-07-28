kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak,

Turkuaz - Firuze Dizi Taş - 6 mm

Doğaltaş dizileri toplamda 40cm. olup taşın

ebatına göre farklılık arz eder.

Örn: 8mm ebatında bir taş için 400mm / 8 mm = 50 adet taş tekabül etmektedir.

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Turkuaz Taşı Nedir ?

Fransızca: "pierre turquoise" Türk taşı" ya da firuze, saydam olmayan (opak) mavi-yeşil bir mücevher taşı.

Eski mısırlıların çağında bile çoktan mücevher yapımı için kullanılmıştır.Günümüzde suni üretilen Turkuaz taşları gerçek Turkuaz'ın önemini azaltmıştır.Uzmanlar bile gerçek Turkuazları sunilerinden ayrıt etmekte zorlanırlar.Tılsım olarak kullanıldığı bilinen taşların en popüleridir.Çok sayıda koruyucu özellikleri bulunur.Kızılderililer bu taşı mercan ile birlikte takı yapıp kendilerini kötü güçlerden koruması amacıyla kullanırlardı.

Taşın renk değiştirmesi Kızılderili kültüründe bir kötülüğün veya bir belanın habercisi olarak nitelenirdi.

Turkuaz Taşının Etkileri

Turkuaz taşı bize,gezegenimiz üzerinde yaşayan tüm varlıkların ruhsal bir bilinci olduğunu öğretir.Enerjisi titreşimlerimizin,mineral bitki ve hayvanlar alemindeki ruhsal öze uyum sağlamasına yardım eder.Bedenimize saygı duymayı öğretir.Hissettirdiği iç bağlantılar sayesinde şifa etkisi gösterir.Gümüş ile birlikte kullanıldığında etkisi güçlenir.Güneşte yıpranır ve çatlar.Tuzlu su taşı bozar.İçsel huzur veren bir taştır.Pasif insanları aktif hale getirir.Depresyondan korur.Hayatımızdaki istenmeyen gelişmeleri kabul etmemizi sağlar.