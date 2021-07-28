kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak,

Turkuaz Taşı Nedir ?

Fransızca: "pierre turquoise" Türk taşı " ya da firuze, saydam olmayan (opak) mavi-yeşil bir mücevher taşı. Eski mısırlıların çağında bile çoktan mücevher yapımı için kullanılmıştır. Günümüzde suni üretilen Turkuaz taş ları gerçek Turkuaz 'ın önemini azaltmıştır.Uzmanlar bile gerçek Turkuaz ları sunilerinden ayrıt etmekte zorlanırlar.Tılsım olarak kullanıldığı bilinen taşların en popüleridir.

Çok sayıda koruyucu özellikleri bulunur.Kızılderililer bu taşı mercan ile birlikte takı yapıp kendilerini kötü güçlerden koruması amacıyla kullanırlardı. Taşın renk değiştirmesi Kızılderili kültüründe bir kötülüğün veya bir belanın habercisi olarak nitelenirdi.

Turkuaz Taşının Etkileri Turkuaz taşı bize,gezegenimiz üzerinde yaşayan tüm varlıkların ruhsal bir bilinci olduğunu öğretir. Taşının Etkileribize,gezegenimiz üzerinde yaşayan tüm varlıkların ruhsal bir bilinci olduğunu öğretir.