Stok Kodu: DTT053 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Kullanılan TAŞ: Turkuaz ( Firuze ) Taşı

Ağırlık: 27,20 GR (+/-1,5) Tane Kesim Şekli: Yuvarlak / Küre Kesim Tane Kalınlığı: 8 mm (Uzunluk ) x 8mm (kalınlık)

Tesbih Toplam Uzunluğu: 26,70 cm Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde

Özellikler:

Firuze taşı





bedeni (fiziki ve psikolojik olarak…) güçlendirip, genç kalmayı ve zinde olmayı sağlar .

Cinsel sorunlar için tedavi edici pozitif enerji yayar. Taşıyana cazibe verirken, cazibenin nazara dönüşmesini engeller.

İş adamlarının en çok tercih ettiği taşlardan birisidir.

Para taşı olarak da bilinir.

Değerli ve pahalı bir taştır.

Bu nedenle piyasada sahte ve taklitleri aynı isim altında satılır.

Sıkıştırılmış firuze sıkça satılır.

Gerçeğine göre daha koyu mavidir var gerçeğinde görülen doğal damarlar bunda görülmez daha homojen bir dağılım gösterir.

Gerçek firuze maviyle yeşil arası bir renge sahiptir.

En değerlileri gök mavisi ve iç damarsız olanıdır.



Firuze taşının Kimyasal Özellikleri:





Sertlik Derecesi : 5 - 6

Kimyasal Yapısı : CuAl6(PO4)4(OH)8•4H2O

Özgül Ağırlığı : 2,6 - 2,8

Burçlar : Boğa, Yay

Çakralar : Boğaz Firuze



Sindirim sorunları için; kemer tokası, bileklik ya da yüzük olarak kullanılabilir.

Tansiyonu düzenler ve kalp hastalıklarına iyi gelir.

Metafiziksel ve psikolojik etkileri Nazara karşı etkilidir.

Cinsel cazibeyi ve kadınlık özelliklerini artırır.

Kaygıyı teskin eder.

Kederli insanların kederlerini gidermede, ya da bir olayın şokunu yaşayan kişileri o halden kurtarmada faydalıdır.

Onlara, bu durumdaki kişilerin ihtiyacı olan huzur duygusunu verir.

Kendisini taşıyan kişilerin iyileştirici güçlerini artırır ve bilgeliklerini artırmalarına yardımcı olur.

Takı olarak, hergün kullanılabilecek bir taştır.

Özellikle gümüş içine gömüldüğünde etkisi artar ve dengeyi sağlar.