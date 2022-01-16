Stok Kodu: OSM1475 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 13*17 mm Kullanılan TAŞ: Yakut Taşı Ağırlık: Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.





Yakut Taşı



Yakut Taşı, doğal taşlar arasında yerini alan ve aynı zamanda doğal taşlar arasında en çok bilinenlerin başında gelir. Güzelliği ve estetik dış görünümünün yanı sıra aynı zamanda bu doğal taşın sağlığa olan faydaları ile de doğal taşa meraklı olanların ilgisini çekmektedir. Genel olarak doğal taşlar, değerli ve yarı değerli olarak ikiye ayrılır. Bu iki grup arasında yakut taşı ise değerli taşlar sınıfına girmektedir.



Zümrüt, safir, elmas gibi değerli taşlar kadar değerli olan yakut; günümüzde kolye, küpe, bileklik ve yüzük gibi değerli takıların yapımında sıklıkla kullanılmaktadır. Taşın değerli olması nedeni ile bu takılar da son derece kıymetli ve şık modellerdir.



Yakut Taşı Faydaları



Şık görüntüsünün yanı sıra aynı zamanda faydaları ile de fazlasıyla ilgi gören yakut taşı; hem zihinsel hem fiziksel hem de ruhsal açıdan faydalar sağlar. Öncelikle negatif enerjinizi kısa sürede üzerinizden alırken olumsuz olaylara ve durumlara karşı size güç veren yakut taşı, aynı zamanda yorgunluğa ve yaşlanmaya karşı etkilidir.



Böbrek, kalp ve göz hastalıklarının tedavisinde alternatif tedavi yöntemi olmakla birlikte aynı zamanda cinsle rahatsızlıklar üzerinde de olumlu etkilere sahip doğal taşlar arasında yer alır. Kan ve damar hastalıkları üzerinde de bilinen olumlu etkilerinin yanı sıra hamilelik döneminde de anne ve bebek sağlığı üzerinde son derece etkilidir. Kategorimizdeki takı ve aksesuar modelleri ile sizler de tüm bu faydalar ile birlikte şıklığınızı arttırabilirsiniz.

