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Yakut Taşı El İşçiliği Özel Üretim Kenarları Zirkon Taşlı Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM1900
Öne Çıkan Bilgiler
Yakut Taşı El İşçiliği Özel Üretim Kenarları Zirkon Taşlı Gümüş Yüzük, güçlü yakut taşı ve zarif zirkon detaylarıyla hazırlanmış özel bir tasarımdır.
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Yüzük Ölçümü Nasıl Öğrenebilirim ?
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Seçiniz :
5.600,00 TL
Havale Fiyatı : 5.320,00 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1900
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 15*20 mm
Kullanılan TAŞ: Yakut Taşı
Ağırlık: 15,2 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:  
Hazırlanış Süresi:
1-4 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:  
     
 

Yakut Taşı El İşçiliği Özel Üretim Kenarları Zirkon Taşlı Gümüş Yüzük

Yakut Taşı El İşçiliği Özel Üretim Kenarları Zirkon Taşlı Gümüş Yüzük, asaletin ve gücün sembolü olan yakut taşı ile, zarif zirkon taş süslemelerini bir araya getiren özel üretim bir yüzük modelidir. Tamamı ustalar tarafından el işçiliğiyle hazırlanan bu tasarım, hem estetik görünümü hem de taşıdığı anlam ile dikkat çeker.

🔸 Yakut Taşının Faydaları

Yakut taşı, tarih boyunca güç, cesaret ve yaşam enerjisiyle ilişkilendirilmiş en değerli taşlardan biridir.

  • Kişiye enerji, cesaret ve özgüven kazandırdığına inanılır

  • Kalp enerjisini güçlendirdiği kabul edilir

  • Motivasyonu ve yaşam sevincini artırır

  • Ruhsal canlılık ve kararlılığı destekler

  • Negatif enerjilere karşı koruyucu olduğu düşünülür

🔸 Zirkon Taşının Özellikleri

Zirkon taşı, ışığı güçlü şekilde yansıtmasıyla yüzüğe göz alıcı bir ışıltı kazandırır.

  • Enerjiyi dengelediğine inanılır

  • Zihinsel yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur

  • Yüzüğe estetik bir zarafet katar

🔸 Özel Üretim El İşçiliği ve 925 Ayar Gümüş

925 ayar gümüşten üretilen yüzük, dayanıklı yapısı ve şık duruşu ile uzun ömürlü kullanım sunar. Özel üretim olması ve el işçiliği detayları sayesinde her yüzük kendine özgü bir karakter taşır.

🔸 Kimler İçin Uygun?

  • Güçlü ve gösterişli yüzük modellerini sevenler

  • Doğal taşların enerjisine inananlar

  • El işçiliği ve özel üretim ürünleri tercih edenler

  • Anlamlı ve şık bir hediye arayanlar

Yakut Taşı El İşçiliği Özel Üretim Kenarları Zirkon Taşlı Gümüş Yüzük, sadece bir aksesuar değil; güç, estetik ve ustalığın birleştiği özel bir tasarımdır.

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