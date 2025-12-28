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|Stok Kodu:
|OSM1900
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|15*20 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Yakut Taşı
|Ağırlık:
|15,2 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
|
1-4 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
Yakut Taşı El İşçiliği Özel Üretim Kenarları Zirkon Taşlı Gümüş Yüzük, asaletin ve gücün sembolü olan yakut taşı ile, zarif zirkon taş süslemelerini bir araya getiren özel üretim bir yüzük modelidir. Tamamı ustalar tarafından el işçiliğiyle hazırlanan bu tasarım, hem estetik görünümü hem de taşıdığı anlam ile dikkat çeker.
Yakut taşı, tarih boyunca güç, cesaret ve yaşam enerjisiyle ilişkilendirilmiş en değerli taşlardan biridir.
Kişiye enerji, cesaret ve özgüven kazandırdığına inanılır
Kalp enerjisini güçlendirdiği kabul edilir
Motivasyonu ve yaşam sevincini artırır
Ruhsal canlılık ve kararlılığı destekler
Negatif enerjilere karşı koruyucu olduğu düşünülür
Zirkon taşı, ışığı güçlü şekilde yansıtmasıyla yüzüğe göz alıcı bir ışıltı kazandırır.
Enerjiyi dengelediğine inanılır
Zihinsel yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur
Yüzüğe estetik bir zarafet katar
925 ayar gümüşten üretilen yüzük, dayanıklı yapısı ve şık duruşu ile uzun ömürlü kullanım sunar. Özel üretim olması ve el işçiliği detayları sayesinde her yüzük kendine özgü bir karakter taşır.
Güçlü ve gösterişli yüzük modellerini sevenler
Doğal taşların enerjisine inananlar
El işçiliği ve özel üretim ürünleri tercih edenler
Anlamlı ve şık bir hediye arayanlar
Yakut Taşı El İşçiliği Özel Üretim Kenarları Zirkon Taşlı Gümüş Yüzük, sadece bir aksesuar değil; güç, estetik ve ustalığın birleştiği özel bir tasarımdır.