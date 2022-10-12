 x
İletişim
E-Ticaret Sektöründe 15 Yıllık Tecrübe
Kargo Takip
Menü
Favorilerim
Kargo Takip
Giriş Yap
Kayıt Ol
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Yeni
Yakut Yüzük El İşçiliği Hilal Motifli 925 Ayar Gümüş Fasetli - 1
Yakut Yüzük El İşçiliği Hilal Motifli 925 Ayar Gümüş Fasetli - 2
iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Yakut Yüzük El İşçiliği Hilal Motifli 925 Ayar Gümüş Fasetli - 1
Yakut Yüzük El İşçiliği Hilal Motifli 925 Ayar Gümüş Fasetli - 2

Yakut Yüzük El İşçiliği Hilal Motifli 925 Ayar Gümüş Fasetli

Ürün Kodu : OSM1556
Öne Çıkan Bilgiler
Şık görüntüsünün yanı sıra aynı zamanda faydaları ile de fazlasıyla ilgi gören yakut taşı; hem zihinsel hem fiziksel hem de ruhsal açıdan faydalar sağlar. Sade bir kıyafeti tek başına süsleyebilecek yakut yüzükler hem şıklığıyla hemde faydalarıyla oldukça aranan bir taş olmuştur. Kapıda ödeme imkanı kredi kartına taksit gibi imkanlarla siz de bu yüzüğe sahip olabilirsiniz...
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Yüzük Ölçümü Nasıl Öğrenebilirim ?
yuzuk_olcu.png (312 KB)
Hediyesi :
4.327,00 TL
Havale Fiyatı : 4.110,65 TL %5  İndirim
Favorilerim Fiyat Alarmı
WHATSAPP SİPARİŞ HATTI

Tükendi

Gelince Haber Ver
iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Stok Kodu:OSM1556
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:20*20 mm
Kullanılan TAŞ:

Yakut Taşı

Ağırlık:14,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:

Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Yakut Taşı

Yakut Taşı, doğal taşlar arasında yerini alan ve aynı zamanda doğal taşlar arasında en çok bilinenlerin başında gelir. Güzelliği ve estetik dış görünümünün yanı sıra aynı zamanda bu doğal taşın sağlığa olan faydaları ile de doğal taşa meraklı olanların ilgisini çekmektedir. Genel olarak doğal taşlar, değerli ve yarı değerli olarak ikiye ayrılır. Bu iki grup arasında yakut taşı ise değerli taşlar sınıfına girmektedir.

Zümrüt, safir, elmas gibi değerli taşlar kadar değerli olan yakut; günümüzde kolye, küpe, bileklik ve yüzük gibi değerli takıların yapımında sıklıkla kullanılmaktadır. Taşın değerli olması nedeni ile bu takılar da son derece kıymetli ve şık modellerdir.

Yakut Taşı Faydaları

Şık görüntüsünün yanı sıra aynı zamanda faydaları ile de fazlasıyla ilgi gören yakut taşı; hem zihinsel hem fiziksel hem de ruhsal açıdan faydalar sağlar. Öncelikle negatif enerjinizi kısa sürede üzerinizden alırken olumsuz olaylara ve durumlara karşı size güç veren yakut taşı, aynı zamanda yorgunluğa ve yaşlanmaya karşı etkilidir.

Böbrek, kalp ve göz hastalıklarının tedavisinde alternatif tedavi yöntemi olmakla birlikte aynı zamanda cinsle rahatsızlıklar üzerinde de olumlu etkilere sahip doğal taşlar arasında yer alır. Kan ve damar hastalıkları üzerinde de bilinen olumlu etkilerinin yanı sıra hamilelik döneminde de anne ve bebek sağlığı üzerinde son derece etkilidir. Kategorimizdeki takı ve aksesuar modelleri ile sizler de tüm bu faydalar ile birlikte şıklığınızı arttırabilirsiniz.

Ürün Etiketleri
erkek yüzük
erkek yüzük gümüş
925 ayar gümüş yüzük
gümüş yüzük erkek
yakut yüzük
kişiye özel yüzük
kişiye özel yüzük tasarımı
Benzer Ürünler
Osmanlı Pazar Blog
son blog yazılarımızı burada görebilirsiniz
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları

27 Mayıs 2025
İncile
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?

27 Mayıs 2025
İncile
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları

27 Mayıs 2025
İncile
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?

27 Mayıs 2025
İncile
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

27 Mayıs 2025
İncile
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu

21 Mayıs 2025
İncile
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması

21 Mayıs 2025
İncile
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği

21 Mayıs 2025
İncile
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.