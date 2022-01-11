Stok Kodu: MS118 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 40 mm Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 15 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hz. Süleyman Mührü Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.



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Mührü Süleyman Kolye



Mührü Süleyman Kolye modelleri en az Mührü Süleyman yüzük çeşitleri kadar tercih edilmektedir. Hem kadınlar hem de erkeklerin sıkça tercih ettiği ve en popüler aksesuarlardan biri olan Mührü Süleyman kolye modelleri ile sizler de tarzınızı oluşturabilirsiniz. Mührü Süleyman kolye tasarımları pek çok farklı renk ve model çeşitliliğine sahiptir. Günlük kombinlerinizde veya özel günlerinizde de kullanabileceğiniz şık ve zarif tasarımları ile göz kamaştırıcı bir şıklık elde edebilirsiniz.



Hem kendinizi şımartmak hem de sevdiklerinize unutulmaz bir hediye almak için Mührü Süleyman kolye çeşitlerini değerlendirebilir ve istediğiniz model arasından seçim yapabilirsiniz.





Mührü Süleyman Kolye Taşımanın Faydaları



Mührü Süleyman’ın tüm dünya tarafından bilinen bir efsanesi vardır. Hikayesi ile ve sembolün anlamı ile son dönemlerde oldukça ilgi görmektedir. Mührü Süleyman kolye ve diğer aksesuarların taşınarak mührün enerjisinin taşınacağı inancı bulunmaktadır.

Mührü Süleyman kolye, taşıdığı kişiye her şeyden önce büyük bir şans getirmektedir. Ayrıca Mührü Süleyman’ın da sonsuz bir gücü temsil ettiğini de ayrıca belirtmek gerekmektedir.

Mührü Süleyman kolye, kişiye zaman içerisinde büyük ve sonsuz bir şans getirmektedir.

Kısmet ve rızık kapılarının da sonuna kadar açılmasını sağlar.

Mührü Süleyman kolye, kişinin kötü enerjilerden ve kötü ruhlardan korunmasını sağlar.

Belalardan ve kazalardan korunmasına yardımcı olur.

Mührü Süleyman kolye kullanan kişilerin hem ev hem de iş yaşantıları içerisinde büyük bir saygınlığa sahip olabileceklerine inanılmaktadır.

Mührü Süleyman kolye kullanan kişi büyük bir inanç ile bu kolyeyi sürekli üzerinde taşırsa kolyenin ona sonsuz bir güç ve doğaüstü güçler bahşedeceğine inanılmaktadır.

Ruhsal olarak yaşanan bunalımlar ve psikolojik sıkıntıların giderilmesini sağlar.

Mührü Süleyman kolye taşıyan kişiye karşı her türlü yapılacak büyü veya muskanın tutmadığı bilinmektedir.

Nazara karşı da taşınan Mührü Süleyman kolye, ayrıca kişiyi diğer kötü varlıklara karşı da korumaktadır.

Mührü Süleyman kolye kullanan kişi iş yaşantısında sorunsuz bir şekilde kısa sürede zengin olacaktır.





Mührü Süleyman Kolye Özellikleri



Mührü Süleyman kolye üzerinde bulunan mühür ve sembol oldukça derin bir hikayeye sahiptir. Özellikle Mührü Süleyman’ın yeri ve göğü birleştiren mühür olarak bilindiğini belirtmek gerekmektedir. Bununla birlikte Mührü Süleyman hem kolye hem de yüzük olarak sürekli kişinin üzerinde taşınmasını sağlayabilmektedir.



Sembolün dualar ile bütünleşerek büyük bir güç sunduğu inancı yeni bir inanç değildir. Adem’den süregelen ve Hz. Süleyman ile devam eden Mührü Süleyman, tüm varlıklara hükmedilmeyi bile sağlamıştır.



Mührü Süleyman kolye kullanan kişinin üstün güçlere sahip olabileceği inanışı da oldukça yaygındır. Mührü Süleyman sadece İslam coğrafyası içerisinde değil diğer dinlerde ve kültürlerde de yakından tanınmaktadır. İsrail bayrağı üzerinde görmüş olduğumuz Davut Yıldızı sembolünün aslı Mührü Süleyman’dır.



Mührü Süleyman içerisindeki sembolün üzerinde yazılan tılsımlı dua İsmi Azam duasıdır. Kişi gerçekten üzerinde taşıdığı Mührü Süleyman için büyük ve derin bir inanç besler ise kolyenin o kişiye o kadar fazla fazilet sunacağı da bilinmektedir.



Mührü Süleyman Kolye Modelleri



Mührü Süleyman kolye modelleri arasından gümüş veya altın olan çeşitleri değerlendirebilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte bulabileceğiniz Mührü Süleyman kolye modellerinde deri veya zincir detaylı kolyeler de son dönemlerde oldukça ilgi görmektedir. Mührü Süleyman kolye taşımanın kesinlikle bir mahsuru yoktur. Aksine sizlerin Mührü Süleyman kolye taşıyarak derin bir inanç ve sevgiye sahip olduğunuzu göstermektedir.



Mührü Süleyman kolye çeşitlerinin sunmuş olduğu faziletlerin sadece temiz ve titiz bir şekilde sembolü kullanan kişilerde gerçekleştiği inancı da oldukça yaygındır.







Mührü Süleyman



Mührü Süleyman, Hz. Süleyman’ın mührü olarak tanımlanabilmektedir. Mührü Süleyman’ın anlamı ve varlığı ise pek çok efsaneye bile konu olmuştur. Bir gizem olarak tarihten beri anlatılan Mührü Süleyman günümüzde özellikle yüzük ve kolye gibi pek çok aksesuarda da tercih edilmektedir.



Mührü Süleyman’ın Anlamı Nedir?



Son dönemlerde oldukça popüler olan ve aksesuarlarda tercih edilen Mührü Süleyman’ın anlamı da pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Oldukça efsanevi bir hikayesi olan Mührü Süleyman’ın Tanrı tarafından Hz. Süleyman’a verildiği söylenmektedir. Ancak Mührü Süleyman üzerinde yapılan bazı araştırmalara göre de Mührü Süleyman, Adem’in taşıdığı bir mühür ve sembol olarak da bilinmektedir. Bu efsaneye göre Adem, Mührü Süleyman yüzüğünü üzerinde taşırken cennetten kovulmuştur. Cennetten çıkarken Adem, Mührü Süleyman yüzüğünü Arşa bırakmıştır. Ardından Adem’in bırakmış olduğu Mührü Süleyman yüzüğünü Cebrail bularak sonrasında Tanrı’nın emri ile Hz. Süleyman’a vermiştir. Mührü Süleyman’ın hikayesi bu şekilde bilinmektedir.



Mührü Süleyman pek çok dinde farklı isimler ve farklı efsanevi hikayeler ile bilinmektedir. Müslümanlar ise Mührü Süleyman’a Hatem-i Süleyman ismini vermiştir. Hristiyanlık inancı içerisinde de bulunan Mührü Süleyman, bu inançta ise Davut Yıldızı olarak bilinmektedir. Özellikle Hz. Süleyman’ın İsrailoğullarından biri olmasından dolayı Mührü Süleyman Yahudiler arasında daha fazla ve ayrı bir öneme sahiptir. Bunun için de Davut Yıldızı olarak bilinen ve Mührü Süleyman’ın üzerinde bulunan sembol aynı zamanda İsrail bayrağının da sembolü olarak tercih edilmiştir.



Mührü Süleyman Anlamı



Mührü Süleyman üzerindeki sembol ve yazılar da en az mührün hikayesi kadar ilgi çekici ve ilginçtir. Mührün üzerinde biri ters ve biri düz olmak üzere iç içe geçmiş iki adet üçgen bulunmaktadır. Bu üçgenler ise altı köşeli bir yıldız oluşturmaktadır.



Mührü Süleyman’ı sahibi olan Hz. Süleyman’ın tüm varlıklara hükmettiği bilinmektedir. Bu varlıklar içerisinde insanlar ve hayvanlar dışında cinler de bulunmaktadır. Hz. Süleyman ise tüm varlıklara hükmetmesinin sırrının sadece Mührü Süleyman’da olduğunu söylemektedir. Ancak bir gün Hz. Süleyman bu mührün yer aldığı yüzüğünü cariyesine emanet ederek gitmiştir. Yüzük daha sonra Hz. Süleyman kılığına giren bir cin tarafından cariyeden çalınmıştır.



Yüzüğün çalınmasının ardından ise Mührü Süleyman ile ilgili pek çok efsane daha anlatılmaya devam etmiştir. Ancak mührün çalınmasının ardından Hz. Süleyman da varını yoğunu ve tüm kudretini kaybetmiştir. Ancak bu durum onun için bir son olmamıştır. Daha sonrasında bu durumdan dolayı oldukça acı çektiği bilinen Hz. Süleyman’ın tekrar Mührü Süleyman’ı bulduğu söylenmektedir.



Hz. Süleyman Kimdir?



Pek çok efsaneye konu olmuş biri olan Hz. Süleyman özellikle Yahudiler için en önemli zatlardan biridir. Hz. Süleyman Yakup soyuna bağlı olan bir kraldır. Gazze’de dünyaya gelmiş olan Hz. Süleyman’ın babası da peygamber olan Hz. Davud’tur.



Hz. Süleyman’ın babası vefat ettikten sonra kendisi ilk olarak babasından devraldığı hükümdarlığa devam etmiştir. Sonrasında da peygamber olmuştur.



Hz. Süleyman hem hükümdarlığı hem de peygamberliği döneminde en adaletli kişilerden biri olarak bilinmektedir. Bununla birlikte hem hükümdar hem de peygamber olarak dünyaya geldiği düşünülen Hz. Süleyman’ın üstün ve doğaüstü güçleri olduğuna da inanılmaktadır. Bunun en net göstergesinden biri de Mührü Süleyman’dır. Hz. Süleyman’ın özellikle hayvanlara ve cinlere hükmettiği inancı pek çok din ve kaynakta da açıkça belirtilmiştir. Tüm bu özel güçleri Hz. Süleyman hem halkı hem de inancı için sonuna kadar kullanmıştır.



Hz. Süleyman hükmettiği cinlerin ona yaptığı sarayın inşasını izlerken asasına dayanmış bir şekilde hayata gözlerini yummuştur.







Kişiye Özel Mührü Süleyman



Kişiye Özel Mührü Süleyman ürünleri, kendinize ve sevdiklerinize alabileceğiniz en özel ve en anlamlı hediyelerin başında gelir. Günümüzde birçok tartışmanın odağında olan bu ürünler için Yahudilere ait bir işaret ve mühür olduğuna dair söylentiler vardır. Ancak bu mühürler, İslam dininde yeri büyük olmakla birlikte Hz. Süleyman’a güç veren ürünlerdir.



Hz. Süleyman’ın bu mühür sayesinde yeryüzündeki cinlere, hayvanlara ve doğadaki diğer tün nesnelere karşı olağanüstü bir güce sahip olarak tüm bu nesnelere karşı hükmetmiştir. Dolayısıyla da bu modeller şık görüntüsünün yanı sıra aynı zamanda dini ve manevi değeri ile son derece önemli ve değerli ürünlerdir. Sizler de hemen kategorimizi inceleyerek bu eşsiz güzellikte ve maneviyattaki modellere göz gezdirebilirsiniz.



Kişiye Özel Mührü Süleyman Modelleri



Kategorimizde bulunan tüm kişiye özel mührü Süleyman modelleri, özel tasarım ve kaliteli el işçiliği ile tasarlanarak üretilmiş modellerdir. Erkeklere olduğu kadar kadınlara da hitap eden bu modeller, her zevke ve her tarza hitap eden ürünlerdir. Her kombin ile uyum sağlayabilen ürünler, aynı zamanda özel el işçiliği ve kalitesi ile de göz doldurmaktadır.



Girdiğiniz her ortamda farklı ve şık olmayı seviyorsanız, buram buram tarih kokan ve bir geçmişi olan öğeleri tarzınızda kullanmayı seviyorsanız o halde mutlaka bu ürünleri inceleyerek tarzınıza ve zevkinize en uygun olan modelleri seçerek takı koleksiyonunuza eklemelisiniz.



Mührü Süleyman modelleri arasında yüzük ve kolye gibi birçok özel tasarım yer alıyor. Bu özel tasarımlarda insan sağlığına birçok faydası olduğu bilinen ve şifa kaynağı olan kaplan gözü, akik taşı, ametist taşı, firuze taşı ve ay taşı gibi doğal taşlar da kullanılmıştır. Böylece estetik ve şık bir görünüme sahip olan tarih kokulu bu ürünler, aynı zamanda doğal taşlardan gelen şifalar ile sizlere sunulmaktadır.



Modellerin her birisi 925 ayar gerçek gümüş malzemesinden üretilmiş kaliteli ve şık modellerdir. Eğer takıda altın rengini seviyorsanız o halde geniş ürün yelpazemiz içerisinden925 ayar gümüşten üretilmiş altın kaplama modellerimize göz atabilirsiniz. Her zevke ve her tarza uygun olan bu modeller; şıklığı, manevi değeri ve sağlığa faydaları ile oldukça ilgi gören ve sizi de büyüleyecek modellerdir.



Kişiye Özel Mührü Süleyman Modellerinin Faziletleri



Dini anlamı ve manevi değeri yüksek olan kişiye özel mührü Süleyman kolye ve yüzük modellerinin bazı faziletlere sahip olduğu inanılır. Öncelikle bu takıları takan kadın ya da erkeklere yapılan hiçbir büyü tutmazken aynı zamanda bu ürünler kişiye tüm nazar ve kötü gözlere karşı koruma altına alır. Ayrıca şeytan ve benzeri varlıklar bu ürünlerin olduğu kişilere yaklaşamaz ve etkisi altına alamaz.



Maneviyatı yüksek olan mührü Süleyman kolye ve yüzüklerini kullanan kişilerin ibadetlerini layıkıyla yaptığına ve Allah’ın yolundan sapmadığına inanılır. Böylece Allah’ın sonsuz sevgisine nail olurlar. Sizler de bu ürünlerimizi incelemek için hemen kategorimize göz atabilirsiniz.

